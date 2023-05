Vročica sobotnega kronometra na Višarje se čuti že v Dolomitih

Rožnata dirka po Italiji je že 106. po vrsti. Zgodovina, ki sega v legendo. Giro. Beseda, ki jo ceni vsak Italijan, tudi vsak pravi privrženec kolesarstva.

Vreme v Val di Zoldu se je izboljšalo, jutranji dež je opral gore, ki stražijo nad dolino. Vas Palalifera je prizorišče današnje 18. etape. Prave gorske etape s 4135 višinskimi metri. Danes je 25. maj, dan mladosti, danes praznuje svoj 37. rojstni dan trenutno vodilni v skupnem seštevku letošnjega Gira, Valižan Geraint Thomas.

V Palalifero je že včeraj prišlo veliko slovenskih navijačev. S kamperji so sezidali obzidje na zadnjih serpentinah zaključnega klanca današnje etape. Težka je, zelo težka.

Na današnji etapi je pet kategoriziranih klancev, prvi sodi v 1. kategorijo, drugi v 4. kategorijo, tretji spet v 1. in zadnja dva v 2. kategorijo. Vmes sta še dva leteča cilja.

Vse je čakalnica za sobotne Svete Višarje

Kaj bo danes, kaj bo jutri? Trilogija gorskih etap se je danes že začela, vrhunec bo v soboto, ko bo na vrsti 20., predzadnja etapa, posamični kronometer, od Trbiža do vasi Svete Višarje. In tam bo Primož Roglič v rožnati majici, so prepričani vsi slovenski navijači, ki so danes v Palaliferi.

Tudi za Pogija se navija, čeprav ga ni na Giru. FOTO: Miha Hočevar

Tale fantič je danes star 37 let in nosi rožnato majico na Giru. FOTO: Twitter Geraint Thomas

Razglednica iz Val di Zolda FOTO: Val Di Zoldo

Še preden se po ozkih gorskih cestah slavnih in slikovitih prelazov kot ekspresni vlak pripelje karavana najboljših kolesarjev na svetu, se po njih vije počasna bela turistična kolona. To so avtodomarji, ki na romanju po trasi največjih tritedenskih dirk iščejo kakšen prost in strateško najugodnejši kotiček, kjer bodo nato dolge ure čakali na tisti trenutek dneva, ko bodo s svojim glasnim navijanjem pospremili kolesarske junake proti cilju.

Rogličevi so že v Palaliferi. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Preden pride Giro, si privoščimo eno kitico spanja. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Čakamo, čakamo ... FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Šampanjec čaka na današnjega zmagovalca. FOTO: Miroslav Cvjetičanin