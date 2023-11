Ta hrana povzroči več smrti kot kajenje. In jemo jo vsak dan

Ultra procesirana živila so živila, ki jih je živilska industrija skrbno razvila za maksimalno udobje. To so vsakodnevni izdelki, kot so kosmiči za zajtrk, beli kruh, prigrizki in novejši trendi, kot je veganska pripravljena hrana. Ta živila dajejo prednost enostavnosti, hitro jih kupimo, še hitreje skuhamo in pojemo. Vedno so v plastičnih paketkih, vrečkah in kartonskih škatlah.