Slabo počutje, vse nas boli, ampak mi gremo na trening. Da ali ne, bolan na trening?

Seveda je naraven in logičen odgovor: Ne! Vsakdo bi pomislil, da ni dobro trenirati, ko smo bolni. Vendar, rekreativci, smo rekreativci ... Kdo nas lahko ustavi? Samo bolezen? Včasih niti bolečina ne.

Vneto grlo je običajno prvi simptom prehlada, pojavi pa se tudi samostojno, ker je zunaj pač mrzlo, mi pa prevečkrat nepazljivi. Ker gre za eno najpogostejših zdravstvenih težav v zimskem času, se rekreativci mnogokrat znajdemo v dilemi, ali si je bolje vzeti »odmor« ali nemoteno nadaljevati s treningi.

Torej, ali smemo teči, ko smo bolni? Preberite nekaj osnovnih pravil o tem, kdaj nikoli ne smete teči in kdaj lahko naredite izjemo.

Pravilo: Odloči naj vrat!

Dr. David Nieman, direktor Laboratorija za človeško zmogljivost na Appalachian University v ZDA in tudi sam tekač, uporablja pravilo vrata. Preprosto pravi: če so simptomi pod vratom: bolečine v prsih, dihala, splošne bolečine in šibkost - ne tečemo!

Če so simptomi nad vratom: kihanje, zamašen nos, kihanje ne predstavlja tveganja in – že tečemo!

Temu pritrjujejo resne znanstvene študije, kot je tista z univerze Ball State, kjer se je z virusom prehlada okužilo 50 tekačev. Polovica jih je naslednji teden tekla zmerno intenzivno, polovica ne.

Po enem tednu ni bilo opaziti statistične povezave med stopnjo okrevanja in treningom. Zaradi prehlada ne boste še bolj zboleli, tek, z vsemi prednostmi pa je dejansko priporočljiv.

No, mi dodajamo, da naj odloči pamet in počutje. Če se počutite slabo, potem počivajte.

Bodite previdni, ker obstajajo tveganja, na katera morate biti pozorni

Treningi, ki bodo premikali vaše meje, niso priporočljivi, sploh pa ne trenirajte, če imate temperaturo višjo od 37. V znameniti študiji je Niemann spremljal več kot 2000 maratoncev dva meseca pred tekmo in en teden po njej. Rezultat?

Po tekmi je pri maratoncih šestkrat večja verjetnost, da zbolijo kot pri nemaratoncih. Poleg tega imajo tekači, ki pretečejo več kot 100 kilometrov na teden, dvakrat večjo verjetnost, da bodo zboleli za sladkorno boleznijo, kot tisti, ki tečejo trikrat manj.

Zaključek: Ali tečemo, ko smo bolni?

Včasih. Trenirajte pametno in se ne obremenjujte. Uravnotežen trening in poznavanje svojega telesa sta zagotovilo zdravja. Obstajajo situacije, ko lahko tečete prehlajeni, vendar glejte, da ta odločitev vodi k splošnemu izboljšanju, namesto k kratkoročnim ciljem.