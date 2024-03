75-letni Kranjčan je postavil svetovni rekord v skoku v višino (VIDEO)

Družina Prezelj iz Kranja je zaznamovana s skoki v višino. Dušan in njegova žena Stanka skačeta še danes, njun sin Rožle, trikratni olimpijec, ima še vedno v lasti državni rekord z 231 preskočenimi centimetri.

Na hrvaško-slovenskem državnem veteranskem prvenstvu na Hrvaškem je navdušil 75-letni Dušan Prezelj, ki je postavil nov svetovni rekord v skoku v višino.

Na državnem prvenstvu v dvorani v Zagrebu je s 153 centimetri postavil nov svetovni rekord v skoku v višino v dvorani v svoji kategoriji M75, so zapisali na strani Združenje atletskih veteranov Slovenije.

Prejšnji rekord je bil za centimeter nižji in je bil od leta 2013 v lasti Šveda Carla Erika Särndala.

Zmage se je na državnem veteranskem prvenstvu veselila tudi njegova žena Stanka Prezelj, ki je v kategoriji od 70 do 74 let preskočila 129 centimetrov.

Dušan Prezelj, 1949, je bil vsestranski vrhunski atlet. Že kot mlajši mladinec je bil slovenski prvak v troskoku in skoku ob palici. Kot mladinec pa slovenski in jugoslovanski prvak. Prvak Jugoslavije je bil tudi v deseteroboju leta 1976 s 7049 točkami.

Nastopal je v mladinski in članski slovenski in jugoslovanski reprezentanci. Za jugoslovansko člansko reprezentanco je nastopil devetkrat.

Bil je slovenski članski rekorder v troskoku s 15.11 m leta 1971 in v skoku v višino z 215 cm leta 1976. Tega leta je bil drugi na balkanskih igrah v Celju v skoku v višino in razglašen za najboljšega atleta Slovenije med člani.

Leta 1971 je postavil jugoslovanski rekord v peteroboju s 3410 točkami. Bil je slovenski članski prvak v troskoku leta 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 in v skoku v višino leta 1976, 1977 in 1980.

Kot atletski veteran nastopa predvsem v skoku v višino pa tudi v metu diska. Je tudi svetovni rekorder v skoku v višino v kategoriji M65.