Roman bo tekel dvakrat na Everest za Brino, punco z nasmehom

Roman Jež. Tisti fant iz Gameljn, ki vsak dan teče. Najraje zvečer. Na Rašico ali Šmarno goro. Obe ima pred nosom.

Njegov Everesting, naredil bo dva skupaj!, na Šmarno goro. Zapeljana bosta dobrodelno. Odhojena peš. Pa v drncu, dolgrede.

Včeraj ob 12-uri je štartal, do nedelje, 9.4., boste Romana na Partizanki srečevali durh marš. To je, reci in piši, 8.848 višincev in cca 90 km v prvi rundi. Takoj za tem, brez spanja, nadaljuje v drugi Everesting.

»Potem bom pa videl, kakšno bo moje stanje. 48 ur neprekinjeno bo šlo, več pa do zdaj še nisem probal. Kako telo funkcionira tako dolgo brez spanja, je izziv, kljub temu, da sem v odlični formi. Verjetno bo treba it spat za par ur po 48-ih urah. Če bo vse kul, nadaljujem naprej z dobrodelnimi pohodi.« Je povedal Roman pred štartom.

Zakaj ravno Partizanka?

»Najkrajša je. 1.180 metrov. Pa najmehkejša tla ima. To je za dolgotrajno hojo, predvsem navzdol, zelo pomembno. Trasa bo krožna. Dol bom tekel po Romarski. Štartam pa v torek, 4. aprila opoldne, na prireditvenem prostoru nad trgovino Kudrovec,« se veseli trpežen, trdoživ in vzdržljiv Roman.

Visok, suh, zgovoren. Čeprav pravijo, da se raje nazaj drži. Skromen. Svojih dozdajšnjih podvigov ne obeša na velik zvon. Jih je pa kar nekaj. »Sploh ko enkrat notr padeš. Kar se mi je zgodilo pri 42. letih. Takrat sem šel na ta velik maraton. Deset let zapored sem ga tekel. Potem sva bila pa z Mojco enkrat v Istri. Mimo naju je pritekel en Američan v Silini majčki. Vprašal sem ga, kaj to teče in je odvrnil 100 milj Istre. Takoj me je zamikalo. Od takrat sem na razdaljah, daljših od 60 kilometrov. Neskončno uživam.«

Roman je do zdaj opravil že z dvema Everestingoma in sicer s prvim maja 2020, drugega, malo daljšega pa je odkljukal ob projektu Od vzhoda do vzhoda, istega leta. Prvi je bil dolg 98 km, drugi pa nekaj čez 100 kilometrov in 10000 višinskim metrov.

»Do sedaj sem dvakrat zbiral prispevke in sicer za soobčana leta 2016 na dvanajsturnem teku ter leta 2019 za rejniško družino iz Zavrča.«

Roman letos zbira za Brino, deklico z nasmehom, iz Vaš pri Medvodah

Ljudje boste lahko darovali s sms sporočilom BRINA5 na 1919. Vsak, ki bo daroval vsaj 10 eur, bo na gori pri Nuši z dokazilom o poslanem sms-ju, dobil brezplačen čaj. Lahko bo daroval tudi na gori in sicer v kuverto s svojim podpisom, kuverto pa bo možno vreči v posebej označen nabiralnik na gori. Vse informacije bo na gori zainteresiranim posredovala Ana Nuša Češnovar.

Lahko pa bo donacija predana tudi Romanu ob srečanju na poti. Sploh v času, ko bo gostilna zaprta. Vsa sredstva bodo predana osebno.

»Pridite pa preverite sami. Kaj bi govorili. Narest je treba. Vsaj en če ne dva al pa tri vzpone čez Partizanko. Za družbo. Tempo bo ravno pravšnji. Obutev tudi. Roman mora zdržat do konca.« Je na koncu povedala Mojca Jež.