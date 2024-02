Preprosta jutranja vadba, ki kuri maščobe ves dan

Z drugimi besedami, vsaka vadba je boljša kot nobena. Še večji učinek pa bo imela, če svojo rutino premaknete na jutro.

Če je vaš cilj izboljšati telesno postavo, vam predstavljamo jutranjo telovadbo, ki topi maščobe in pospešuje presnovo.

Če dan začnete z vadbo, boste trajno vplivali na zdravje ves dan – in celo spodbudili možgane k sprejemanju boljših odločitev. Poleg tega se boste počutili bolj energični in učinkoviti.

Glede na študijo, objavljeno v International Journal of Obesity, so udeleženci, ki so zjutraj sledili 30-minutni vadbi, imeli pozitivnejši življenjski slog in so bili pozornejši na hrano.

Druga študija, objavljena v Journal of Diabetes Science and Technology, je pokazala, da je jutranja vadba najboljša za uravnavanje krvnega sladkorja in zaščito telesa pred sladkorno boleznijo.

Če vadite zjutraj in izberete prave vaje (več o tem spodaj), boste dan začeli s kurjenjem maščobe tako, da sprožite stresni odziv svojega telesa, tako boste imeli dodatno korist od izgorevanja maščob čez dan.

Študija, objavljena v reviji EBioMedicine, je spremljala vadbene navade moških, ki so telovadili ob različnih urah dneva, in raziskovalci so ugotovili, da je bilo 24-urno izgorevanje maščobe ali oksidacija maščobe največje pri tistih, ki so telovadili pred zajtrkom.

Trening, ki topi maščobe, tudi ko mirujemo

»Če želite izboljšati učinkovitost in zdravje, menim, da je vključitev intervalnega treninga zelo dobra strategija,« pravi dr. Martin Gibala, profesor kineziologije na Univerzi McMaster v Hamiltonu, Ontario, ki je strokovnjak za visoko intenzivni intervalni trening.

Študije in raziskave na področju fitnesa so potrdile, da je kratkotrajna, a intenzivna vadba učinkovitejša od standardne, »aerobne« vadbe. Tako visoko intenzivni trening (HIIT – High Intensity Interval Training) po 24 urah ustvari za 5–10 % višji bazalni metabolizem od običajnega treninga.

To pomeni, da tudi po takšnem treningu telo porablja maščobne obloge, tudi v stanju mirovanja.

Odlična vadba, ki jo lahko izvedete hitro, preprosto in enostavno, ko se zbudite

Predstavljamo vam učinkovito 10-minutno vadbo, ki bo zagotovo sprožila odziv telesa na stres, poskrbela, da se boste močno spotili, in sprožila naval endorfinov ter pospešila izgorevanje maščob, kar boste obdržali na visoki ravni čez dan. Torej poskusite!

Nastavite časovnik na 10 minut

Naslednje vaje izvajajte drugo za drugo, vsako po 30 sekund. Po vsakem krogu se ustavite za 10 do 30 sekund za počitek, odvisno od vaše telesne pripravljenosti.

Počepi pred službo. Zakaj pa ne? FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Počepi – 30 sekund

Roke položite za glavo in prepletite prste. Stopala postavite v širino ramen, prsti naj bodo obrnjeni navzven. Počepnite čim nižje.

Skoki z razmaknjenimi rokami in nogami – 30 sekund

Izvedite skok tako, da dvignete roke za 90 stopinj in hkrati razširite noge. Ko dvignete noge nazaj, tlesknite z rokami pred seboj.

Sklece – 30 sekund

Roke položite na tla v širini ramen. Držite trebušne mišice in telo v ravni liniji, stisnite lopatice skupaj in spustite telo, dokler prsi niso centimeter nad tlemi. (Opomba: Če je 30 sekund preveč, naredite le od 5 do 10 ponovitev.)

Bočni skoki – 30 sekund

Oprite se na eno nogo, drugo dvignite in pokrčite v kolenu. Nato skočite z noge na nogo, vstran.