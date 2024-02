Severina je že v 6. desetletju, telo pa ima izklesano do popolnosti. To je njena skrivnost

Hrvaška super zvezdnica, pevka, Severina Vučković bo aprila dopolnila 52 let, a je njeno telo videti veliko, veliko, vsaj 20 let mlajše, in to zaradi načina prehranjevanja in vadbe.

Severina Vučković ima zahvaljujoč svoji neverjetni dieti in režimu vadbe že leta težo, ki jo je imela kot dekle.

Pevka je namreč visoka 170 cm in tehta 55 kilogramov.

»Že zdavnaj sem se odločila, da svojega telesa ne bom nasitila s toksini. Nekako se mi zdi, da sem na pravi poti, da jih popolnoma izločim iz prehrane. Ampak, zelo rada jem,« je nekoč priznala.

Prav zaradi tega Severina sodi med tiste, ki telovadijo šestkrat na teden, poje pet manjših obrokov na dan in vsak dan hodi vsaj pol ure zjutraj, ko se zbudi ali po večerji.

Primer Severininega jedilnika:

Za zajtrk poje tri jajca, za kosilo ribji file, za večerjo pa sadje. Njena najljubša jed je suši, ob neki priložnosti pa je odkrila razvado, ki se je redno drži že leta.

Ko se zbudi, vedno popije smuti iz sezonskega sadja in zelenjave. Ta napitek ji daje veliko moči, pa tudi lakote ne čuti.

»Korenje, rdeča pesa, maline, jagode, borovnice, robide, včasih zmešana z mandljevim mlekom. Včasih dodam malo banane za gostoto, dobro tudi brez banane,« je nekoč razkrila.

Ampak nič ne gre brez treninga. Severina se ukvarja z vadbo že več kot 20 let, zadnjih pet pa redno hodi na jogo

Severinin fitnes trener pravi, da ima pevka vitke noge in čvrsto zadnjico, ker vsak dan naredi serijo počepov, izpadnih korakov in vojaških poskokov in sklec. Gre za vaje, pri katerih se izmenjujejo počepi, sklece in poskoki, rezultati pa so vidni zelo hitro. Vendar pa sta tako kot pri večini njena šibka točka sladkarije in vino, včasih pa si privošči tudi svoje najljubše dobrote.

Ker kot pevka redno nastopa, mora svoje telo ohranjati v formi.

»Na odru in potovanjih veliko časa posvetim svojemu telesu, redni treningi so obvezni. Telovadim enakomerno in obremenjujem celotno telo. Za zadnjico pa so najboljši počepi. Delam jih res veliko.« je dejala Severina.

Torej, če želite izgledati tako kot Severina, nič brez uravnotežene prehrane in rednih treningov. Kajti, kakorkoli želimo, da bi obstajala čarobna rešitev, ki topi maščobne obloge, ... nič ne bo brez truda.