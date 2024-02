Starši z več majhnimi otroki so manj aktivni

Nedavne raziskave so pokazale, da starši z več majhnimi otroki (skoraj) prenehajo s telovadbo. Kako torej uskladiti starševstvo in trening, kako najti čas za vadbo?

Raziskava, potrjuje, kar starši že vedo: težko je najti čas za vadbo, ko so otroci še majhni.

Pravzaprav je študija z naslovom »Razmerje med športom in telesno dejavnostjo pri odraslih ter številom in starostjo otrok v družini«, pokazala, da imajo starši z več otroki vsak teden 80 minut manj časa za vadbo, kot tisti brez otrok.

O raziskavi

Avtorji študije, ki je bila objavljena v International Journal of Environmental and Public Health Research, so uporabili podatke, zbrane v Nacionalni raziskavi o zdravju in prehrani (NHANES). Ta raziskava je bila izvedena v obdobju od 2007 do 2016 in je zajela 2.034 odraslih, starih od 22 do 65 let.

Raziskovalci so ugotovili, da so se starši z dvema ali več otroki, starimi pet let, ali manj, gibali v povprečju 80 minut manj na teden kot starši z enim otrokom te starosti ali ljudje brez otrok.

Ugotovili so tudi, da so starši s tremi ali več otroki, starimi od šest do 17 let, imeli 50 minut manj gibanja na teden kot tisti brez otrok (ali tisti z enim ali dvema otrokoma te starosti).

Za večino staršev, ki žonglirajo s popolnim seznamom opravil, je vzeti čas za vadbo ena od prvih stvari, s katero prenehajo.

»Starši se srečujejo s številnimi izzivi pri iskanju časa in energije za redno telesno dejavnost, medtem ko skrbijo za svoje otroke. Z razumevanjem teh ovir lahko razvijemo ciljno usmerjene posege, ki staršem pomagajo živeti bolj zdravo in aktivno življenje.« je dejala soavtorica študije Bettina Beech.

Kako starši majhnih otrok najdejo čas za trening

Uskladiti obveznosti starševstva s svojim tempom življenja je izziv, a z malo načrtovanja in ustvarjalnosti je tudi to mogoče. Tukaj je nekaj praktičnih nasvetov, ki bodo staršem majhnih otrok pomagali najti čas za trening.

Postavite si realne cilje

Zavedajte se, da vaša vadbena rutina ne more biti enaka, kot je bila pred otroki. Postavite si realne cilje, ki ustrezajo vašemu trenutnemu življenjskemu slogu in količini energije, ki vam je ostane.

Na primer, razmislite o tem, da bi »priprave na maraton« odložili na čas, ko bodo otroci malo starejši. Dokler so še majhni, se odločite za tekme na 5, 10 km ali polmaraton, ker zahtevajo manj časa za trening. Posvetite se treningu hitrosti ali moči, kar vam bo koristilo, ko se boste sčasoma vrnili, na primer, k vzdržljivostnem treningu.

Prioriteta in urnik

Tako kot načrtujete sestanke, načrtujte tudi čas za vadbo. Označite posebne roke za svojo vadbo in jih obravnavajte kot nujne sestanke. Če imate partnerja, uskladite urnike tako, da bosta oba imela čas za vadbo.

Delajte kratke, intenzivne vadbe

Hitri in kratki treningi, kot so intervali ali serija sprintov v klanec, bodo imeli velik vpliv na vašo telesno pripravljenost. In jih je mogoče narediti v relativno kratkem času.

Jutro bo spremenilo vse

Za jutranjo telovadbo se zbudite nekoliko prej kot vaši otroci. To bo odličen začetek vašega dneva in vam bo zagotovilo, da začnete z vadbo, preden se začne »kaos dneva«.

Voziček je zakon

Investirajte v voziček za tek. Tako lahko med tekom preživljate čas z otroki in skupaj uživate na svežem zraku.

Medtem ko »angelčki spijo«

Ko vaši otroci zaspijo, ta čas namenite svojemu treningu. Pojdite teč, če imate tekalno stezo. Seveda ne smete pustiti otrok same doma. Ali pa ta čas izkoristite za trening moči doma.

Prosite in sprejmite pomoč

Poiščite pomoč družine, prijateljev ali varuške. Če si lahko privoščite varstvo otrok, prosite varuško, da ostane še eno uro, in tako pridobite čas za svojo vadbo ...