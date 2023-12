Prebudi kačo v sebi

Čisto na dnu v objemu rdeče barve spi kačica, ki čaka na tvoj pozi, da se predrami.

Čaka, da se zbudi iz pasivnosti, zakrčenosti, zaspanosti, saj ji primanjkuje energije in vitalnosti. Da se prebudi, potrebuje tvojo pomoč. Spodbudi jo k več razumevanja do sebe.

Več zavestne telesne aktivnosti. Več zavestnega globljega dihanja. Več discipline in konstantnega delovanja si želi. Bolj, kot boš svojo kačo spodbujal k akciji, več ti bo dala.

Vem, da si poskusil že vse hitre opcije, da bi se počutil bolje, a svoje speče kače nisi uspel vživeti. Verjetno si opazil, da poseganje po različnih suplementih za več telesne energije ter boljše počutje ni rešilo želenega, vsaj za dolgo ne.

Odmikanje pozornosti od sebe in ne soočanje s samim seboj, tvoje telo še bolj oslabi in zamegli tvoj um. Živiš v zmoti, če verjameš, da ti bo pri dvigu zavesti in boljšem počutju pomagalo vdihavanje gostega dima. Živiš v zmoti.

Še bolj zmedeno in lahko miselno boš taval naokoli in iskal čarovnijo za uspeh zunaj sebe, ki se ne bo nikoli zgodila. Poleg znanih sedem energijskih centrov, sta poznani še dve življenjski sili in to sta, Ida in Pingala.

Ida/ženski princip je povezana z levo nosnico in desno polovico možganov. Pingala/moški princip je povezana z desno nosnico in levo polovico možganov.

Togost, zaspanost, pasivnost, odsotnost in ne zanimanje zase in okolico je le nekaj besed, ki opisuje spečo kačo, ki odprtih ust varuje svoj prostor, v katerega ne pusti, da priteče nov tok energije, dokler ti tega ne boš dovolil. Kaj pa, če ti rečem, da imaš velik potencial, da to narediš.

Kaj pa, če ti rečem, da je z nekaj dela in truda možno živeti polno življenje z veliko energije in motivacije, ne da bi tvoje razpoloženje preveč nihalo.

Čisto pri korenu, potihoma šumi Šušumna, ki se vzpenja na vrh glave. Eden od ciljev prakse višjega zavedanja je, da obe strani uravnovesiš. Bolj kot vadiš levo in desno polovico bolj sinhrono živiš. Je to možno?

FOTO: Igor Zaplatil

Ne verjemi mi ničesar, kar ti govorim, ne želim vplivati zato, da mi zgolj verjameš. Preizkusi!

Začni! Deluj! Vadi! Premakni se naprej!

Išči!

Predvsem pa se sooči s sabo in svojim življenjem! Koliko časa boš še čakal na druge, da se odločajo namesto tebe?

Koliko časa boš še dopuščal, da v tvoj intimni prostor posegajo s tujkom v imenu dobrega in te delajo še bolj nevednega in otopelega? Koliko časa še potrebuješ, da se prebudiš?

Čas je, da zbudiš sebe svoj speči potencial in dvigneš svojo zavest višje.

Kssssssss, tvoja kača čaka, na tvoj poziv.