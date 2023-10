Pojdimo v telovadnico in letos poskusimo eno čisto novo rekreacijo

Ko nastopi jesen, se številni odpravimo v telovadnico ali vadbo prenesemo v zaprte prostore, kar lahko hitro privede do dolgočasja in izgorelosti. Zato je to odličen čas, da poskusite nekaj povsem drugačnega.

Tai Chi

Tai Chi ne pomeni orientalske modrosti ali nečesa eksotičnega. To je modrost naših lastnih čutov, našega uma in telesa kot enega procesa.

Tai Chi je resna stvar, osnove vseh borilnih veščin so namreč enake.

Tai Chi, znan tudi kot gibalna meditacija, je počasna, tekoča dejavnost, ki pomaga izboljšati ravnotežje in moč, hkrati pa vas ohranja sproščene in povezane s telesom.

Tai Chi je odlična dejavnost, ki jo lahko izvajate v hladnem jesenskem večeru, da ostanete aktivni. Lahko izboljša vaše razpoloženje, držo in celo zdravje srca.

Joga

Joga ne spreminja le našega pogleda na stvari, temveč tudi osebo, ki jih vidi. Joga je še ena vrsta gibalne meditacije, ki spodbuja ravnovesje, gibljivost in pomirjujoče povezave med umom in telesom. Odvisno od vrste, ki jo izberete, je lahko joga sproščujoča ali zahtevna, včasih tudi oboje.

Poiščite lokalni studio za jogo v svoji bližini, preizkusite aplikacijo za jogo ali videoposnetke ali celo sestavite svojo serijo položajev.

Krosfit

Telo doseže tisto, v kar verjame um. Ko enkrat začnete redno vaditi, je najtežje prenehati. Če si ne boste vzeli časa za vadbo, si boste verjetno morali vzeti čas za bolezen.

Če želite resnično preizkusiti svoje meje, poskusite s krosfitom. Ta vrsta vadbe vključuje visoko intenzivno intervalno vadbo, izvajanje vaj z zelo velikimi obremenitvami in merjenje različnih kazalnikov med vsako vadbo, tako da lahko vidite svoje izboljšanje. Gibi veljajo za funkcionalne, kar pomeni, da na različne načine vključujejo celotno telo.

To je zelo intenzivna vadba in ni nujno za začetnike, zato morate imeti nekaj izkušenj z vadbo in se prepričati, da ima izbrana telovadnica dober sloves.

Krožna vadba

Program krožnega treninga skupaj z zdravo in čisto prehrano je pot do odličnih rezultatov ... Če želite nekaj zelo raznolikega, vendar brez intenzivnosti vadbe, kot je krosfit, je odlična izbira stara dobra krožna vadba.

Pri krožnem treningu izberete 10 ali več vaj, bodisi kardio vadbo, vadbo za moč ali oboje, in jih izvajate eno za drugo, brez vmesnega počitka. S takšnim treningom delate na več področjih telesne pripravljenosti, porabite več kalorij in naredite vadbo bolj zanimivo.