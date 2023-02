Pasja joga je zagotovo hit in se pravzaprav imenuje doga (VIDEO)

Brez psa nikamor niti na športno rekreacijo. Včasih je zapleteno, ampak, samo, če kompliciramo. Pasja joga je zagotovo hit in se pravzaprav imenuje doga, dobra pa je tako za vašega psa kot za vas.

Zakaj bi telovadili sami, če pa lahko telovadite s svojim psom? Psi so odlični prijatelji za vadbo. Ohranjajo pozitiven odnos, zelo pripomorejo k zabavi in razvajanju.

Če pa iščete nekaj novih in starih načinov, kako biti aktivni s svojim psom, predlagamo naslednje vaje.

Pojdita na tek

Tek zunaj je boljši tako za ljudi kot za pse. Med tekom po neravnem terenu se boste bolj potrudili, kar je tudi odličen način, da se nadihate svežega zraka in skupaj s psom uživate v čudoviti pokrajini. O tem smo že pisali, preberite še enkrat.

Pasja joga je doga

Pasja joga je zagotovo hit in se pravzaprav imenuje doga. Dobra je tako za vašega psa kot za vas. Ta trend je leta 2001 ustvarila Suzi Teitelman in postaja vse bolj priljubljen v skupnosti joge. Številni lastniki psov menijo, da je to zabaven način, da ne le sodelujejo pri vadbi, ampak tudi preživijo kakovosten čas s svojim psom. Na internetu lahko najdete veliko vadnic, kako svojega najboljšega štirinožnega prijatelja uvesti v svet joge.

Frizbi za vsak dan

Najbrž je to prva igrica, ki se jo greste s psom, kajne? Pripeljite prijatelje in psa in začnite zabavno igro frizbija. To ni le odlična kardio vadba, ampak trenira koordinacijo tačk in oči ter strateške veščine vašega psa.

Plavanje je nujno

Seveda ne na bazenu, a če imate v bližini reko ali jezero, hitro v kopalke. Plavanje je odlično za pasja zapestja in je boljše za njegove tace kot tek. In že vemo, kako dobro je za ljudi ...

Doga joga FOTO: Shutterstock

Tenis, servis za kuža

Da, tenis. Igranje tenisa s psom je povsem možno. Vi servirate, pes lovi žogico. To je dobra vaja za vas, ki doda veliko zabave vašemu ljubljencu.

Nekoliko težji skleci

Ne poskušajte tega doma, če imate velikega psa ali boleč hrbet. Toda za zabavo in zahtevne sklece postavite psička (ne psa) na hrbet in naredite deset ponovitev. To je dobra vaja in objemanje z vašim ljubljencem hkrati!

