3 velike napake, ki jih vsi naredimo na stranišču

Verjetno se niti ne zavedate napak, ki jih delate pri odhodu na stranišče. Niso prav nič neškodljive in lahko povzročijo okužbe in draženje.

Da bi to preprečili, ugotovite, katere so tri velike napake, ki jih vsi naredimo na stranišču in kako jih lahko odpravimo.

1. Predolgo sedimo na straniščni školjki

Pogosto se zgodi, da imamo potrebo po odvajanju blata, pa ne gre tako gladko. Zato dolgo sedimo na stranišču in se naprezamo, kar je velika napaka, saj spodbuja nastanek hemoroidov. Če imate težave z odvajanjem blata, ne sedite po nepotrebnem in čakajte, ampak vstanite, se na kratko sprehodite po hiši, saj boste tako pospešili delovanje prebavnega sistema.

2. Preveč se brišemo

V tem primeru je manj resnično več. Toaletni papir draži perianalno kožo, kar povzroči srbenje in vnetje. Dovolj je, da se obrišete enkrat ali dvakrat, če potrebujete več, pa verjetno niste povsem izpraznili prebavnega sistema. Izberite mehak toaletni papir brez dodanih dišav in parfumov, ker manj dražijo kožo.

3. Brišemo v napačno smer

Mnoge ženske po uriniranju nevede naredijo to napako in se obrišejo od spredaj nazaj. Na ta način se bakterije prenesejo iz danke v sečnico. Za razliko od moških je sečnica pri ženskah kratka, zato bakterije hitreje in lažje pridejo do mehurja in povzročajo okužbe sečil. Zato vedno brišite obratno.