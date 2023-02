Ko nas pojedo čustva, se redimo

Pogosto se zgodi, da nas najmočnejša želja po hrani napade, ko smo čustveno najšibkejši. K hrani se lahko zavestno ali nezavedno zatečemo po tolažbo, ko se soočamo s težavami, smo pod stresom ali pa nam je preprosto dolgčas.

Pogosto čustveno prehranjevanje vodi v prenajedanje - zlasti v uživanje preveč kalorične, sladke in mastne hrane.

Tisto, kar sproži težave, so nesporazumi v medsebojnih odnosih, služba ali drugi stresni dejavniki, utrujenost, težave z denarjem, in seveda težave z zdravjem.

Čeprav nekateri ljudje ob močnih čustvih jedo manj, se lahko v čustveni stiski odločite za impulzivno ali požrešno prehranjevanje in hitro zaužijete vse, kar vam pride pod zob, brez užitka

Hrana služi tudi za odvračanje pozornosti. Če nas skrbi prihajajoči dogodek ali se grizemo zaradi konflikta, se lahko osredotočimo na hrano za tolažbo, namesto da bi se spopadli z bolečo situacijo.

Ne glede na to, katera čustva vas spodbujajo k prenajedanju, je končni rezultat pogosto enak. Učinek je začasen, čustva se vrnejo, vi pa verjetno nosite dodatno breme krivde, ker ste se oddaljili od svojega cilja za zmanjšanje telesne mase.

Ko negativna čustva grozijo, da bodo sprožila čustveno prehranjevanje, lahko sprejmemo ukrepe za obvladovanje želje po hrani.

Kaj pomaga? Prehranski dnevnik, kaj jeste, koliko jeste, kdaj jeste, kako se počutite, ko jeste, in kako lačni ste. Tudi obvladovanje stresa je nujno. Ugotovitev, če je lakota fizična ali čustvena. Pomoč družine in prijateljev – to dela čudeže. Ne dopustite, da vas zadene dolgočasje. Doma ne hranite hrane, ki se ji je težko upreti. Malica kot zakon z zdravo vsebino. Osredotočimo se na pozitivne spremembe prehranjevalnih navad, priznajmo si zasluge za spremembe, ki bodo vodile k boljšemu zdravju.

Uspelo nam bo. Čeprav je čustveno prehranjevanje igra prav posebnih čustev.