Ne zavrzite limonine lupine: z njo izboljšajte okus in krepite zdravje

Limonina lupina vsebuje veliko vitamina C, vlaknin in antioksidantov, zato jo lahko dodate različnim jedem, da okrepite svoje zdravje in obogatite okus.

Poleg izboljšanega okusa bo vaš imunski sistem močnejši, kar je za vse nas še posebej pomembno v zimskih mesecih. Tukaj je nekaj načinov, kako jo lahko uporabite:

Pri peki

Limonina lupina lahko obogati okus peciva, kruha ali drugih pekovskih izdelkov, saj jim doda svežo citrusno noto. Naribajte lupino, a se pri ribanju izognite belemu delu pod rumeno lupino, saj ima ta grenak okus.

Limonino aromatizirano olje

Olja z okusom limone so lahko odličen dodatek solatam, testeninam, pečeni zelenjavi ali ribam. Takšno olje izboljša okus jedi, ima pa tudi protivnetne lastnosti in številne koristi za srce.

Čaj iz limonine lupine

Čaj pripravite tako, da limonino lupino zavrete v vodi. Ta čaj ima blag citrusni okus in je enako okusen vroč ali hladen. Za še boljši okus dodajte košček ingverja ali liste mete.

Dodatek juhi

Za uravnoteženje okusa juhe preprosto dodajte limonino lupino. Poleg izboljšanega okusa boste izboljšali prebavo in okrepili imunski sistem, kar je za vse nas pomembno v zimskih mesecih.