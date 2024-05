Beseda svoboda se precej razlikuje od pojma - biti brez skrbi

V večini si vsi želimo biti neodvisni in svobodni, vsaj tako je videti in slišati od mnogih ljudi, ki jih srečujem. Tudi sama, odkar pomnim zase, sem si vedno želela popolne svobode.

Mislila sem, da je to občutek lebdenja med oblaki in prepuščanja situaciji. Brez skrbi, brez odgovornosti, brez frustracij. Takrat tega sicer še nisem zavedala, saj sem svobodo tretirala čisto drugače, kot jo razumem danes.

Seveda sem se z bežanjem v varne pristane počutila vsaj nekoliko bolj olajšano, a vendar so izzivi, kako delovati na svoji poti, še vedno ostali isti.

Lahko bi rekla, da je to tako kot v kuhinji, ko ostane umazana posoda, če je ne počistimo za seboj. Pač ostane neočiščena. In podobno je tudi z nami, z našo psiho in našim duševnim stanjem.

Če pri sebi opazimo, da smo slabega zdravja in smo brez energije, je to znak, da nekaj delamo narobe in da moramo nekaj na tem področju narediti, če seveda želimo, da bi bilo drugače. V bistvu nas čaka čisto enako delo kot pri umazani posodi - lotiti se moramo dela.

Sama ne verjamem v instant rešitve, saj nam hitre rešitve prinašajo zgolj trenutne zadovoljitve. Problemi in stiske pa še vedno ostajajo in običajno postanejo še večji in s tem še bolj otežujejo življenje.

Šele takrat, ko je naša notranjost počiščena in urejena, je čista tudi posoda oziroma naše celostno življenje. Ljudje pa v želji za svobodo počnejo različne stvari, od tega, da romajo v Indijo, obiskujejo cerkev, spet drugi se zatekajo v pretiran šport, vozijo luksuzne avtomobile ali pa hodijo na prestižne počitnice.

Misleče, da jih bo to osvobodilo njihovih strahov, blokad, dvomov vase … saj se sami prepričajo, da so našli način, kako živeti svobodno in vitalno. A vendar svobodo lahko najdemo samo v sebi in ne v stvareh in končnem rezultatu. Pomembna je namreč pot in proces, ki ga radi opravljamo iz lastnih razlogov.

Svoboda in odgovornost

Popolna svoboda se zgodi šele takrat, ko postanemo odgovorni za vsa svoja dejanja. Naj gre to za nepomito posodo, nerazrešene medsebojne odnose, osebno zdravje ali kaj drugega.

Ko postanemo resnično svobodni, postanemo tudi odgovorni, tako zase kot tudi za druge ljudi okoli sebe. Saj razumemo koncept, da smo vsi med seboj povezani. Vsi imamo podobne izzive, s katerimi se soočamo, saj si vsi želimo svobodno živeti.

Svoboda pomeni, biti odgovoren za svoje življenje, za vse, kar se vam zgodi. Ko postanemo osredotočeni na svojo lastno odgovornost, začnemo usmerjati svojo energijo v stvari in ljudi, ki nas podpirajo.

Tako kot ne puščamo nepomite posode za seboj, ne puščamo več prostora za toksične odnose in negativnost v našemu življenju.

Ko se osvobodimo bremen preteklosti, zaživimo v harmoniji in miru ne le zase, pač pa tudi za druge. Kot je modro dejal K. Murtti, »popolna svoboda pomeni absolutno odgovornost, kar pa se kaže v aktivnem reševanju problemov«.

Zato vas, spoštovani bralci, vabim, da tudi vi že danes, nekoliko bolj prevzamete odgovornost za svoje življenje in se podate na pot svoje lastne svobode.