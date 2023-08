Napitki za čiščenje jeter, s katerimi se najhitreje znebite trebušne maščobe

Ta maščoba se nahaja globoko v trebušni votlini, pod trebušnimi mišicami. In kopiči se okoli notranjih organov in moti njihovo delo. Visceralna maščoba obremenjuje jetra.

Največ maščobe izgori v jetrih. Ta organ pretvori odvečno prehransko maščobo v holesterol in nato v žolč, ki se izloči skozi črevesje. Odvečna maščoba iz hrane se kopiči v jetrnih celicah in se v njih odlaga. Presnovni procesi se upočasnijo, teža se poveča. Ustvari se začaran krog. Poškodovane jetrne celice ne morejo pravilno uravnavati presnovnih procesov. Posledično se hranila pretvorijo v maščobo.

Jetra shranjujejo maščobne celice, namesto da bi jih uničile. In največ v trebušni votlini in želodcu.

Napitki za čiščenje jeter



Pegasti badelj

Pegasti badelj je edinstven rastlinski hepatoprotektor. To je prvo domače zelišče za čiščenje jeter. Koristne snovi iz semen repinca ščitijo jetrne celice in spodbujajo njihovo obnovo. Za pripravo napitka boste potrebovali 30 g mletih semen. Prelijemo jih z 0,5 litra hladne vode in kuhamo toliko časa, da se prostornina prepolovi. Precedite in 2 žlici tega čaja razredčite z 200 ml tople vode. Pijačo popijte prd spanjem.

Oves

1 žlico ovsa prelijemo z 200 ml vrele vode. Zvečer čaj precedite in mu dodajte 1 žličko cimeta in 1/3 žličke kurkume. Napitek razdelite na dva odmerka: prvega 30 minut pred večerjo, drugega 30 minut pred spanjem.

Ingver

V 250 ml tople vode dodajte 1/3 čajne žličke naribane korenine ingverja, 1 čajno žličko sveže iztisnjenega limoninega soka in 1 čajno žličko medu. Pustite stati 15 minut in popijte eno uro pred spanjem. Če imate visok krvni tlak, te pijače ne pijte.

Pesa

Olupite 4 pese in jih narežite na velike kocke. Nalijte 2 litra hladne vode. Kuhajte, dokler se prostornina ne zmanjša za 3-krat. Dobljeni čaj precedite in zaužijte 3/4 skodelice pred spanjem.

Zeliščna mešanica

Zmešajte enake merice zdravilnih zelišč: kamilice, šentjanževke, brezovih popkov in cvetov smilja. 1 žlico te mešanice prelijemo s 500 ml vode in pustimo en dan v termosu. Dobljeno pijačo vzemite 1 kozarec pred spanjem.

Jetra so glavni filter našega telesa. Da bi se znebili debelega trebuha, je vredno piti čaje, ki spodbujajo proces izgorevanja maščobnih celic.

Podarite svojim prijateljem dozo zdravja – pokažite jim te čudovite recepte za čiščenje jeter. Skrb za jetra naj ne bo enkratna stvar, ampak stalna. Hkrati vam ni treba biti na strogi dieti. Delovanje jeter lahko izboljšate s pomočjo posebnih zdravil za čiščenje jeter. Morda je nekaterim lažje, če jih kupijo v lekarnah, ker jim cena ni pomembna.

Toda po našem mnenju so naravna zdravila vedno varnejša in nič manj učinkovita.