Privoščite si napitek za čiščenje organizma

Posebne diete za razstrupljanje telesa ob zdravi ter uravnoteženi prehrani niso potrebne, je pa vseeno včasih dobro malo pomagati jetrom in organom, ki iz telesa odstranjujejo strupene snovi in si tako zagotoviti boljše zdravje, počutje ter več energije.

En od načinov za to je napitek, ki vsebuje veliko koristnih sestavin.

Koriander

Diuretik, ki pomaga pri izločanju viška tekočine in strupenih snovi iz organizma. Ima še veliko esencialnih maščob, ki spodbujajo delovanje prebavil in delujejo protivnetno.

Limona

Nepogrešljiva sestavina raznih osvežilnih in zdravilnih pijač. Vsebuje veliko vitamina C, ohranja primerno vrednost pH telesa, čisti jetra in spodbuja prebavo.

Zelena listnata zelenjava

Solata, motovilec, rukola, ohrovt … Zelena listnata zelenjava je izvrsten dodatek smutijev, saj je bogat vir vlaknin, vitaminov A in C ter mineralov železa, magnezija, kalija in kalcija.

Avokado

Bogastvo nenasičenih maščobnih kislin, nepogrešljivih za zdravje krvnih žil. Je tudi odličen vir vitaminov B, E in kalija.

Ananas

V njem je polno vitamina C in nekaterih B kompleksa ter minerala mangana, ki je nepogrešljiv za več energije in detoksikacijo.

Kumare

Zakladnica vitaminov A, C in K ter minerala kalija, ki spodbuja presnovo.

Ingver

Vsebuje veliko mineralov kalija, bakra, mangana in vitamina C. Ti je še antioksidant gingerol, ki spodbuja prebavo in krvni pretok.

Zeleni čaj

Zaradi vsebnosti številnih antioksidantov deluje protivnetno in varuje zdravje.

Med

Vsebuje več kot 300 hranljivih snovi, ki so koristne za organizem, dvigajo odpornost in spodbujajo izločanje strupenih snovi iz telesa.

Recept za smuti:

240 mililitrov ohlajenega zelenega čaja

ena žlička semen koriandra

100 gramov nasekljane zelene zelenjave po izbiri

100 gramov narezane kumare

100 gramov narezanega ananasa

sok ene limone

žlička naribanega ingverja

polovica avokada

Priprava:

Vse sestavine zmešajte v sesekljalniku in pijte vedno sveže pripravljen napitek.