Zeleno za jetra

Velja prepričanje, da so jetra obnovljiv organ, a pozor: obnavljajo se lahko samo zdrava, zato je treba zanje skrbeti vse življenje, z zglednim življenjskim slogom in predvsem zdravo prehrano. Bolezni jeter dolgo potekajo tiho in se jih ne zavedamo, ko se pojavijo težave, je okvara lahko že nepopravljiva.

Že dolgo je znano, da je alkohol velik sovražnik jeter, zato opustimo ali pa vsaj občutno zmanjšajmo uživanje opojne kapljice, kritične spremembe na jetrih, s hudimi posledicami, pa povzročajo tudi maščobe in fruktoza. Hitra prehrana in pripravljena živila vsebujejo veliko nasičenih maščob, ki dolgoročno otežujejo delovanje jeter ter povzročajo vnetja in brazgotinjenje, podobno delujejo tudi sladkor in aditivi, ki se danes skrivajo v številnih živilih, predvsem pa ga mnogo preveč vsebujejo priljubljene gazirane in sladke pijače.

Artičokin sok spodbuja izločanje žolča.

Grenivka je izjemno bogata z antioksidanti, s svežim sokom iz nje pa pospešujemo čiščenje jeter. FOTO: Boarding1now/Getty Images

Z borovnicami nad debelost

In kako lahko podpremo jetra? Rada imajo zeleni čaj, ki vsebuje katehin, pomembni antioksidant, ki varuje pred boleznimi jeter. Hvaležna bodo tudi za pegasti badelj, znano zelišče, ki podpira delovanje jeter: bogat je z antioksidanti in flavonoidi, ki spodbujajo njihovo obnavljanje. Pripravimo si artičokin sok, ki prav tako deluje antioksidativno, spodbuja pa tudi izločanje žolča, prek katerega se skozi prebavila izločijo strupi. Zdaj je čas za regrat, ki ga bodo zelo vesela jetra, najdragocenejši del rastline pa je korenina, ki jo lahko uporabljamo posušeno in zmleto v prah.

Česen si privoščimo vse leto kot dodatek številnim jedem: iz telesa pomaga izločiti strupe, selen in alicin pa pomagata pri čiščenju jeter. Rdeča pesa in korenje vsebujeta veliko flavonoidov in betakarotena, ki podpirata delovanje tega pomembnega organa, dobrodošla je tudi grenivka, ki je bogata z antioksidanti, s svežim sokom iz sadeža pa pospešujemo čiščenje jeter. Podobno deluje limona, sploh sveža limonada, ki si jo pripravimo na tešče.

Zelena listnata zelenjava mora biti na jedilniku zelo pogosto, surova, kuhana ali v soku. Klorofil pomaga telesu izločati strupe, zato si redno privoščimo rukolo, špinačo in radič. Oreščki varujejo jetra pred nezdravimi maščobami, borovnice pa nas varujejo pred debelostjo, ki je zelo nevarna za jetra. Jedem redno dodajamo kurkumo, ki s svojimi encimi spodbuja razstrupljanje, hladno stiskana in ekološko pridelana olja prav tako pomagajo razbremeniti jetra.

Seveda poskrbimo za redno gibanje, odpovejmo se tobaku in zmanjšajmo vnos kofeina.