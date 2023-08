Najslabša kombinacija za srce

Izjemna vročina in zadušljiv dim iz gozdnih požarov, ki to poletje prekrivata obsežne predele planeta, sta nevarna za zdravje srca. Za infarkt.

Raziskovalci so ugotovili, da lahko dnevi, ko se vročina združuje z onesnaženostjo zraka z drobnimi delci, podvojijo tveganje za smrtni srčni napad.

Izpostavljenost vročinskim valovom sinergijsko deluje z onesnaženostjo z drobnimi delci in povzroča več smrtnih primerov srčnega infarkta. Torej so podnebne spremembe neposredno nevarne za zdravje ljudi.

Vzajemno delovanje teh dveh slabih dejavnikov

Kombinacija dima iz gozdnih požarov in visokih temperatur ob hkratnem pojavljanju obeh dejavnikov še poveča tveganje za srčni infarkt, s podnebnimi spremembami to postaja vsakdanja realnost.

Seveda ni novost, da onesnaženost zraka povečuje tveganje za srčni infarkt, povezava med onesnaženostjo zraka in srčnim infarktom je bila vedno znova dokazana, to je dobro znano tveganje.

Po podatkih ameriške agencije za varstvo okolja so v ozračju drobni delci, veliki manj kot 2,5 mikrona - približno 30-krat manjši od premera povprečnega človeškega lasnega pramena. Pri vdihavanju globoko v pljuča lahko onesnaženje s temi delci draži pljuča in krvne žile okoli srca.

Vendar so raziskovalci šele pred kratkim začeli razumeti, kako lahko toplota škoduje zdravju srca in kako lahko v kombinaciji z onesnaženostjo zraka še poveča tveganje.

Povezave med tem, kako lahko temperatura in onesnaženost zraka skupaj vplivata na povečanje tveganja za posameznike, postajajo veliko bolj jasne.

Povezave med tem, kako lahko temperatura in onesnaženost zraka skupaj vplivata na povečanje tveganja za posameznike, postajajo vse bolj jasne

Že vročina sama po sebi nevarna za srce:

- Dvodnevni vročinski valovi z vročinskim indeksom med 28 in 37 stopinjami stopinj Celzija so povečali tveganje za smrtni srčni napad za 18 odstotkov.

- Štiridnevni vročinski valovi z indeksom od 35 do 42 stopinj Celzija so tveganje za smrtni srčni infarkt povečali za 74- odstotkov.

Že ekstrema vročina je torej sama po sebi nevarna za srce.

Podvojeno tveganje

Tveganje za smrt zaradi srčnega infarkta se podvojijo v dneh, ko je vročina ekstremna in kakovost zraka nezdrava. V teh dneh se je tveganje povečalo najbolj od vseh preučevanih vremenskih razmer.

Raziskovalci so preučevali tudi tveganje, ki ga predstavljajo hladni dnevi.

Ugotovili so, da lahko skrajni mraz poveča tveganje za smrt zaradi srčnega infarkta za 4 - do 12 - odstotkov, vendar v kombinaciji z onesnaženim zrakom ni bistveno povečal tveganja.

Visoka vročina ali onesnaženost zraka povečata vnetje in stres v telesu, poleg tega lahko visoke temperature dejansko povečajo vnos onesnaževalcev zraka, saj povečajo pretok krvi in spremenijo vzorce dihanja.

Tveganje za srčni infarkt v dneh z izjemno vročino je večje pri ženskah kot pri moških, pri starejših od 80 let pa je bilo tveganje večje kot pri mlajših odraslih.

Vendar pa so v določeni meri ogroženi vsi ljudje, ko se združita visoka vročina in onesnaženost zraka. Raziskovalci so ugotovili, da se interaktivni učinki izjemne vročine in smoga ne razlikujejo glede na spol, starost ali ekonomski status.

Ljudje bi morali biti pogosto pozorni na ravni onesnaženosti zraka, o katerih poročajo vremenske strani. V dneh, ko se kakovost zraka poslabša, naj ostanejo v zaprtih prostorih in uporabljajo sistem za čiščenje zraka z dobrimi filtri ali prenosni čistilec zraka za ohranjanje svežine zraka.

Ljudje lahko vročino premagajo tudi tako, da uporabljajo ventilatorje in klimatske naprave, se primerno oblečejo, ostanejo hidrirani in namestijo okenske žaluzije, da zmanjšajo temperaturo v zaprtih prostorih.

Nekatere skupine ljudi morajo biti še posebej previdne: ljudje s sladkorno boleznijo, otroci z boleznimi dihal, ljudje s KOPB, prejemniki presajenih organov, ljudje s kronično ledvično boleznijo in preživeli po predhodnih srčnih napadih ali kapeh.