Take so koristi kolesarjenja. Tudi z električnim kolesom

Vemo, kako gre, kolo je poleg žoge najljubša igračka. Kolesa imamo radi od otroštva do zrelih let, saj kolesarjenje polepša in poenostavi življenje.

Kolesarimo lahko celo leto, da, tudi pozimi, če smo le dovolj previdni in skrbni. TBicikel nam pomaga oblikovati zdrav življenjski slog, tako fizično kot psihično.

Kolo je odlično tako za rekreacijo kot tekmovanja

Kolesarjenje je aerobna vadba, ki ponuja veliko prednosti. Prav tako se razlikuje po intenzivnosti, zaradi česar je primerno za vse ravni. Kolo lahko uporabljate kot prevozno sredstvo, za priložnostne dejavnosti ali kot intenziven tekmovalni podvig. Dovolj je dobra volja in cesta.

Kolo pomaga pri izgubi odvečne teže

Redno kolesarjenje, zlasti pri visoki intenzivnosti, pomaga zmanjšati raven telesne maščobe, kar spodbuja zdravo uravnavanje telesne teže. Poleg tega boste pospešili metabolizem in oblikovali mišice, kar vam bo omogočilo porabo več kalorij. Ugotovili boste, da je lahko vožnja s kolesom prav tako koristna kot obisk fitnesa.

Kolo krepi mišice nog

Kolesarjenje izboljša splošno delovanje spodnjega dela telesa in okrepi mišice nog, ne da bi jih pretirano preobremenili. Krepi mišice zadnjice, stegenske mišice in meča. Da bodo vaše noge še močnejše, poskusite z vajami za dvigovanje uteži, kot so počepi in izpadni koraki. Naredite to večkrat na teden, da še izboljšate svojo kolesarsko zmogljivost.

Dobro je za začetnike

Voziti kolo ni težko. Če imate težave s standardnim kolesom, so sobna kolesa odlična alternativa. Če ste novi v fitnesu ali okrevate po poškodbi ali bolezni, kolesarite z nizko intenzivnostjo. Ko postanete bolj fit, lahko povečate intenzivnost ali nadaljujete z umirjenim tempom.

Trebušne in hrbtne mišice veliko pripomorejo med vožnjo

Kolesarjenje krepi mišice, vključno s hrbtom in trebuhom. Ohranjanje telesa pokonci in držanje ravnoteže zahteva nekaj moči. Močne trebušne in hrbtne mišice podpirajo vašo hrbtenico, povečujejo stabilnost in udobje med kolesarjenjem.

Kolo krepi duševno zdravje

Kolesarjenje lahko razbremeni občutke stresa, depresije ali tesnobe. Osredotočenost na cesto med kolesarjenjem pomaga razvijati koncentracijo in zavedanje. Lahko pomaga odvrniti pozornost od različnih vsakodnevnih težav. Če se počutite letargični ali brezvoljni, kolesarite vsaj 10 minut. Vadba sprošča endorfine, ki vam pomagajo pri boljšem počutju in hkrati znižujejo raven stresa. Morda se boste počutili bolj samozavestni in zadovoljni, ko bo kolesarjenje postalo reden del vašega življenja.

Kolesarjenje lahko pomaga ljudem z rakom

S kolesarjenjem ostanete vitki in fit, kar zmanjša tveganje za določene vrste raka, vključno z rakom dojke. Glede na študijo iz leta 2019 lahko kolesarjenje pomaga zmanjšati stranske učinke zdravljenja raka, vključno z utrujenostjo, in izboljša splošno kakovost življenja.

Kolo za pozitiven začetek novega dne

Začnite dan z zdravo aktivnostjo, kot je kolesarjenje, ki vas prebudi s povečanjem cirkulacije in vam omogoči, da začnete dan na lep način. Kolesarjenje v službo z nizko intenzivnostjo kurijo maščobe, izboljšajo vzdržljivost ter povečajo raven energije čez dan. Študija iz leta 2019 je pokazala, da so ljudje, ki so 6 tednov kolesarili pred zajtrkom, izboljšali svoj odziv na inzulin, kar jim je pomagalo pokuriti dvakrat več maščob kot tisti, ki so kolesarili po zajtrku.

Izogibajte se sedečemu načinu življenja s kolesarjenjem

Živimo v času, ko velik del dneva preživimo v sedečem položaju. Redno kolesarjenje je eden od načinov, kako se izogniti sedečemu življenjskemu slogu in s tem povezanimi zdravstvenimi težavami. Kolesarjenje lahko pomaga preprečiti težave s srcem, kot so možganska kap, srčni infarkt in visok krvni tlak. Kolesarjenje lahko pomaga tudi pri preprečevanju in obvladovanju sladkorne bolezni tipa 2.

Kolo je tudi okoljsko pomembno

Kolesarjenje ne onesnažuje zraka kot avto ali motor. Je tudi odličen nadomestek za druga prevozna sredstva, kjer morate čez dan dolgo sedeti. Poseben bonus je, da vam ni treba iskati parkirnega mesta v središču mesta.

Izboljša ravnotežje, držo in koordinacijo

Ko stabilizirate svoje telo in držite kolo pokonci, izboljšate splošno ravnotežje, koordinacijo in držo. Ravnovesje se s starostjo in nedejavnostjo slabša, zato je ključnega pomena, da ostanete v formi. Izboljšano ravnotežje je koristno pri preprečevanju padcev in zlomov, ki so lahko zelo tvegani za starejše.

Brez obremenitve sklepov

Kolesarjenje je lahkotno za telo, je odlična izbira za ljudi, ki želijo intenzivno vadbo brez obremenitve sklepov. Kolesarjenje je odlična izbira za ljudi, ki imajo težave s sklepi ali splošno okorelostjo, zlasti v spodnjem delu telesa.

Zaradi svoje varnosti izberite kolesarske steze

Če je le mogoče, kolesarite po kolesarskih stezah, rezerviranih za kolesarje. Študija iz leta 2020 je pokazala, da je bilo na kolesarskih stezah in ulicah znotraj 550 metrov od steze manj trkov med kolesarji in vozili.

Upoštevajte prometna pravila in znake

Vedno upoštevajte prometne predpise. Bodite previdni pri prečkanju križišč in prometnih območij, tudi če imate prednost. Nosite kakovostno varnostno čelado in drugo zaščitno opremo, ki jo potrebujete.

Za kolesarjenje nosite primerna oblačila

Izogibajte se ohlapnim oblačilom, ki bi se lahko zataknila za posamezne dele kolesa. Za nočno kolesarjenje uporabljajte kolesarske luči in odsevno opremo.

Pazite se slabega vremena in tudi močnega sonca

Slabo vreme je lahko ovira za kolesarjenje. Ob dnevih, ko kolesarjenje zunaj ni možno, kolesarite s sobnim kolesom. Če je vaš način prevoza kolesarjenje, investirajte v opremo za dež in mraz. Pri daljših dnevnih vožnjah uporabite kremo za sončenje in jo nanesite na izpostavljeno kožo. Ponovno nanesite vsaki 2 uri, še posebej, če se potite. Nosite sončna očala in pokrivalo z UV zaščito. Onesnaženost zraka je še ena skrb, če kolesarite po mestu. Lahko se odločite za kolesarjenje ob dnevih, ko je zrak čistejši, ali za vožnjo po manj obremenjenih cestah.

Vsakodnevno kolesarjenje

Kolo je možno voziti vsak dan, še posebej, če kolo uporabljate za prevoz ali kolesarite z nizko intenzivnostjo. Če čutite bolečine, utrujenost ali bolečine v mišicah, si vzemite odmor. Če kolesarite zaradi telesne pripravljenosti, si vsak teden privoščite vsaj en cel dan počitka. To je še posebej pomembno, če kolesarite z visoko intenzivnostjo.

Kdo se ne bi smel voziti s kolesom

Če imate kakršne koli poškodbe, ki bodo vplivale na kolesarjenje, je najbolje, da ne kolesarite, dokler si popolnoma ne opomorete. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če imate kakršna koli težave, na katera bi lahko vplivalo kolesarjenje. Ljudje, ki imajo pomisleke glede ravnotežja, vida ali sluha, bodo morda raje izbrali sobno ali prilagodljivo kolo. Če se ne želite voziti s kolesom, a želite svojemu telesu privoščiti podoben trening, se odločite za veslanje ali plavanje.