Najboljši nasveti za tiste, ki boste do smrti trenirali

Staranje ima svoje prednosti in nekaj slabosti. Za starajoče se športnike ali vse, ki uživajo v aktivnosti, lahko to obdobje zmanjša zabavo. Upočasnitev telesa je del staranja, vendar za mnoge ljubiteljske športnike ustavitev ni možnost.

Raziskave so pokazale, da smo v svoji najboljši fiziološki formi v mladih letih in da fiziološke funkcije začnejo upadati pri 26.

Tudi mišična masa se po navadi zmanjša, kar seveda močno vpliva na učinkovitost. Nazadnje, s starostjo okrevanje po intenzivni vadbi traja dlje. Vaša odločitev je, da ali sprejmete to življenjsko dejstvo ali pa opustite šport in dejavnosti, v katerih uživate. Upamo, da se boste odločili za tisto prvo.

Samo sami lahko narekujete, kakšen športnik boste z leti postali. Pri večini ljudi se motivacija za treniranje pogosto premakne od postavljanja novih osebnih rekordov k temu, da ostanejo fit in zdravi.

Fizioterapevti v športno-rekreativno razvitih državah – kar Slovenija je - menijo, da je ta sprememba v miselnosti zdrava, in njihov cilj je pomagati ljudem, da so čim bolj aktivni in v formi, ne glede na starost.

Nasveti za aktivno staranje

Prvi korak k dobremu staranju športnika je, da sprejmete, da se bo vaše telo upočasnilo. Sposobnost, da bi tekli tako hitro, kot ste tekli v svojih 20-ih, verjetno ne bo mogoča v vaših 40-ih, 50-ih ali 60-ih. In to je v redu. Bistvo je, da ostanete aktivni in ne dovolite, da bi vam starost to preprečila.

Razumeti svoje omejitve

Če si prizadevate premagati doslej najboljši čas, se lahko poškodujete, kar bo vplivalo na vašo nadaljnjo vadbo. Razumljivo?

Če se poškodujete ali se pojavi bolečina, ju ne prezrite. Niste več rosno mladi in telo zahteva večjo skrb, dolgotrajnejše okrevanje. Ne delajte si utvar, da svoje telo zelo dobro poznate, da ste že zelo izkušeni. Niste, tako kot še nikoli niste bili stari in ne veste, kako se telo obnaša v teh, vaših letih, zdaj. Razumljivo?

Prepoznajte pomen okrevanja, počitka, regeneracije

V kateri koli starosti je okrevanje ključno. Aktivno okrevanje pri starajočih se športnikih je toliko bolj nujno. Dejavnosti, kot so joga, plavanje in pohodništvo, so odlične za dneve okrevanja.

Samo zato, ker se ne morete ukvarjati s športom, ki ga imate radi, ne pomeni, da se ne morete zaljubiti v drugega. Mnogi športniki morajo zaradi starosti in obrabe telesa opustiti določeno aktivnost, torej tudi svojo najljubšo.

Če se vam to zgodi, naj vam to ne prepreči, da bi našli drugo strast. Številne dejavnosti vam omogočajo, da dobite enake fiziološke koristi, ne da bi se dodatno poškodovali.

Na primer, veliko tekačev, ki so se morali ustaviti ali zmanjšati, začne plavati, zaradi koristi kardio vadbe z »majhnim udarnim učinkom«.

Izbira izkušenega fizioterapevta lahko bistveno vpliva na uspeh vašega zdravljenja. Takega z ustrezno izobrazbo in z veliko izkušnjami, morate najti.

Rehabilitacijska pot žal zelo redko poteka brez težav, na tej poti so pogosto padci, treba pa je opraviti tudi težke pogovore o resnosti poškodbe, operacijah in včasih tudi o možnosti nadaljevanja ali prekinitve ukvarjanja s športom.

Zaupanje med športnikom in fizioterapevtom, pridobljeno z vsem zgoraj navedenim, bo pomagalo ohraniti dober odnos v najtežjem času tako za športnika kot za fizioterapevta.