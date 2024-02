Raziskave so pokazale, da so srčni napadi, redki pri starejših, ki redno vadijo

Nova študija, narejena v medicinskem centru Cedars-Sinai v Los Angelesu, je pokazala, da so srčni napadi pri starejših, ki se redno ukvarjajo s športom, redki.

Raziskovalci so analizirali podatke o nenadnih srčnih napadih pri ljudeh, starejših od 65 let, in ugotovili, da se jih je od 4080, ki so jih preučevali, le 77 zgodilo med ali po vadbi, kot so tek, kolesarjenje, obisk fitnesa ali igranje golfa. To pomeni, da se jih je le 1,9 odstotka zgodilo med treningom ali po njem.

Analizirali so zdravstvene kartoteke ljudi, katerih težave so dejansko nastale zaradi treninga (47 od 77 primerov). Kot tudi zapise o 3.162 ljudeh, ki so doživeli srčni infarkt, ki ni bil povezan z vadbo. Morda ni presenetljivo, da so imeli tisti, ki so imeli s športom povezane težave s srcem, manj dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni kot drugi.

Skupina, ki je telovadila, je imela štirikrat več možnosti za preživetje kot skupina, ki ni telovadila. Delno zato, ker so se srčni infarkti zgodili na javni lokaciji (ob predpostavki, da so telovadili zunaj, v fitnes centru in/ali z drugimi ljudmi). Zato so pomoč dobili hitreje.

Kakšen je zaključek?

Raziskovalci poudarjajo, da lahko v redkih primerih vadba povzroči nepravilen srčni ritem, ki lahko privede do nenadnega srčnega infarkta. Toda to ljudi na splošno ne bi smelo odvrniti od vadbe. Vadba je najbolj zdrava stvar, ki jo lahko naredite za svoje srce. In čeprav obstajajo tveganja, potencialne koristi vsekakor daleč odtehtajo morebitne težave.

»Letna incidenca s športom povezanih srčnih napadov med starejšimi je izjemno redka,« je povedal Sumeet S. Chugh, avtor študije. »To pomeni, da bi morali starejši ljudje, ki redno telovadijo, nadaljevati z redno vadbo.«

Chugh dodaja, da bi se morali tisti, ki šele želijo začeti z redno vadbo, zlasti starejši, najprej pogovoriti s svojim zdravnikom. Seveda, če telovadite in se začnejo pojavljati novi simptomi, morate obiskati zdravnika.

Kot vedno, če želite začeti teči, morate to početi počasi in postopoma povečevati kilometrino. In to sploh nima veze s starostjo. Ne samo, da bo tako varneje, ampak bo pomagalo preprečiti poškodbe, ki bi lahko upočasnile ali celo ustavile vaš napredek.