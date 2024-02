Paradoks debelosti pravi, da bomo z nekaj odvečnimi kilogrami živeli dlje

Ali veste, kaj je paradoks debelosti? Gre za statistično korelacijo, ki vedno znova pokaže, da imajo debeli ljudje najnižjo stopnjo umrljivosti, z drugimi besedami – koliko dodatnih kilogramov je bolj zdravo?

Paradoks se je prvič pokazal, ko so opazili, da imajo nekateri bolniki s srčnimi boleznimi boljše možnosti kot drugi in so bili praviloma »rahlo« debeli.

Po tem je bilo opravljenih več študij in vse so pokazale isto. Ali ta korelacija prikriva drugo, globljo (vsi debeli ljudje pojedo več živil xy, torej rezultati), še ni bilo ugotovljeno.

Biti fit pomeni biti zdrav, prekomerna teža pomeni bolezen? Pojavili sta se dve vprašanji, ki bi lahko prešli v novo paradigmo:

Naše predstave o telesni pripravljenosti in zdravju so preveč toge, temeljijo na estetiki in uporabljajo znanost samo za podporo tega ideala, kadar jim to ustreza.

Praksa je pomembnejša od rezultatov, debel človek, ki telovadi in se zdravo prehranjuje, je bolj zdrav kot fit človek, ki tega ne počne, ker je dosegel cilj ali pa je ves čas fit zaradi starosti, genetike.

Ni vsaka debelost enaka

Čeprav ITM (indeks telesne mase) sam po sebi ni vedno dober pokazatelj debelosti, saj upošteva samo višino in težo – ne glede na to, kaj se nahaja v tej teži, se vedno uporablja za primerjavo.

ITM se izračuna preprosto: teža se deli s kvadratom višine v metrih. Npr. 64 kg in 166 cm, 64/(1,6*1,6) = 25

Zlata sredina, BMI od 25 do 30

Kakšen je vaš ITM?

Katarina Flegal je naredila najobsežnejšo sistematično študijo doslej, analizirala je več kot 100 študij na več kot 3 milijonih podatkov o ITM in vzroku smrti, najnižjo korelacijo pa je našla ravno v zlati sredini indeksa ITM. Pri ITM nad 30 so že vidne jasne korelacije povečanih tveganj za različne bolezni in prav tam so najvišje stopnje umrljivosti. Torej, čim več - tem bolje, tukaj ne velja.

Možne razlage

Ena ideja, ki je bila obetavna pri interpretaciji, je, da ljudje izgubijo težo pred smrtjo, zato bodo debeli ljudje, ki so shujšali, padli v kategorijo 2 in tako prikrili rezultat.

Flegal je to rešila tako, da je iz rezultatov izključila vsakogar, ki je umrl v 2- letih po postavitvi diagnoze. Rezultati se niso spremenili.

Je hujšanje zdravstveni ali estetski ideal?

Verjamemo, da paradoks v resnici ni to. Možno je, da je naše dojemanje napačno. Če izvzamemo skrajnosti, je narava naklonjena sredini. Verjetno jih zato imenujemo - zlata sredina.

Dejavnik, ki ga primerjave indeksa telesne mase in umrljivosti ne upoštevajo, je, kako so ti ljudje živeli, kaj so jedli in koliko so se gibali. Pomislimo na čas, ko smo hiteli izgubiti pet odvečnih kilogramov?

Zagotovili so nam, da je to zaradi zdravstvenih razlogov, v bistvu pa smo lovili estetski ideal. Toda ta tekma z estetiko je pravzaprav zdravje. Tista zdrava prehrana, ki smo jo uvedli, da se zdravje pravzaprav začne. Tudi če nikoli ne dosežemo magične številke na tehtnici, s katero smo zadovoljni, je ta praksa tisto, kar na koncu naredi razliko.