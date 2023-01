Misija nemogoče: najstniki in šport

Vedno več najstnikov si ne daje priložnost za ukvarjanje s športom - in to ni dobro! Nekoliko vznemirjajoče je vedeti, da, čeprav je večina najstnikov, starih od 13 do 17 let, fizično sposobnih, jih je le približno 40 odstotkov aktivnih v kateri koli športni dejavnosti, tekmovalni ali rekreativni.

Na žalost se bo trend upadanja verjetno nadaljeval, ker današnje mlade zvabijo v »dejavnosti«, ki zahtevajo le premikanje roke, kot so videoigre, družbeni mediji ali brskanje po spletu.

Če je vaš otrok v prednajstniškem obdobju, ali je najstnik in se še ni ukvarjal s športom, je zdaj pravi čas, da poskusi! Poleg preprostega užitka v igranju obstaja več drugih dobrih razlogov, da se pridruži športu.

Čeprav je osnova tega zapisa iz Amerike, lahko velja tudi pri nas. Otroci so povsod otroci in šport je povsod le šport.

Torej, zakaj naj naš najstnik športa?

Bolj zdrav bo

Šport zahteva gibanje telesa in splošno znano dejstvo je, da je telovadba dobra za zdravje. Po mnenju klinike Mayo telesna dejavnost pomaga nadzorovati telesno maso, se bori proti zdravstvenim stanjem in boleznim, izboljšuje razpoloženje, povečuje energijo in spodbuja boljši spanec. Zdravstvene prednosti ukvarjanja s športom daleč odtehtajo nevarnosti dejanskih poškodb.

Postal bo pametnejši

Številne študije razkrivajo, da lahko ukvarjanje s športom dejansko poveča vašo možgansko moč. Poročilo Inštituta za medicino je navedlo: Otroci, ki so bolj aktivni, kažejo večjo pozornost, imajo hitrejšo kognitivno hitrost obdelave in so boljši pri standardiziranih akademskih testih kot otroci, ki so manj aktivni.

To ne bi smelo biti preveč presenetljivo, saj vadba poveča pretok krvi v možgane, pretok krvi v možgane pa spodbuja rast možganov. Poleg tega igranje športa dejansko zahteva, da otrok razmišlja na nogah in oblikujete strategijo, pri čemer ohranja svoj um oster in je pozoren.

Naučil se bo timskega dela in navzel športnega duha

V športu se posamezniki naučijo zanašati drug na drugega in drug drugega motivirat za uresničitev skupnega cilja. Čeprav so individualni športi odlični, nas ekipni športi dejansko naučijo življenjske lekcije: uspeh ekipe – ali organizacije – je odvisen od tega, kako dobro igralci sodelujejo. Niti zvezdni igralec ne more sam zmagati.

Šport nas nauči tudi poštene igre in spoštovanja igralcev nasprotne ekipe. Goljufanje, zaničevanje in pretepanje ne sodijo v šport – niti v profesionalni svet. Šport nas nauči, da damo vse od sebe in pokažemo častno vedenje, ne glede na to, ali zmagamo ali izgubimo igro.

Sklenil bo prijateljstva

Ko se otrok pridruži športni ekipi, bo neizogibno sklepal prijateljstva. Ker si soigralci delijo toliko zabavnih in razburljivih trenutkov, bi morala taka prijateljstva trajati še dolgo po tem, ko konča z igro. Obstaja pa še ena prednost: večina ekip gre tradicionalno po tekmi ven, da se otroci družijo!

Naučil se bo osredotočiti in upravljati svoj čas

Šport zahteva čas in predanost, vendar je večina igralcev običajno boljša v šoli in je večja verjetnost, da bodo vključeni v klube ali družbeno koristna dela. Kako je to mogoče? Ukvarjanje s športom od najstnikov zahteva, da razvijejo dve pomembni veščini: osredotočenost in upravljanje časa. Osredotočenost in upravljanje s časom sta ključni lastnosti ljudi, ki opravijo stvari in dosežejo svoje kratkoročne in dolgoročne cilje.

Okrepil bos svoj socialni položaj

Čeprav to ne bi smel biti glavni razlog za pridružitev športu, je dejstvo, da v tujini fakultete in univerze dajejo prednost kandidatom, ki so dobri športniki. Ukvarjanje s športom ne bo samo podložilo vsebine življenjepisu, temveč bo svetovalcu za sprejem običajno povedalo, da je študent discipliniran, samozavesten in dobro sodeluje z drugimi.

Lahko rečemo, da ima več kot študentski potencial … ima vodstveni potencial. Zagotovo bo tudi pri nas kmalu tako.

Na delovnem mestu bos imel prednost

Niso vsi ljudje, ki se ukvarjajo s športom, »neumni športniki«. Pravzaprav obstajajo študije, ki kažejo, da je večja verjetnost, da bodo dekleta in fantje, ki so se ukvarjali s športom, dobili službe z višjim statusom kot tisti, ki se niso.

Glede na študijo Univerze Cornell so najstniki, ki so se ukvarjali s športom, razvili močnejše vodstvene sposobnosti, bolje delali v ekipah in pokazali večjo samozavest. Študija je tudi navedla: »Sodelovanje v tekmovalnem mladinskem športu se razliva na poklicno ugodne lastnosti, ki ostanejo v človekovem življenju.«

Izberite šport … danes!

Ne glede na to, ali je vaš otrok nadarjen športnik ali ne, verjetno obstaja šport, ki je pravi zanj. Ne glede na to, ali gre za košarko, plavanje ali karate, naj otrok izbere šport, ki ga resnično navdušuje. Tako bos vedno užival.