Adidas in Gucci sta skupaj naredila čevlje (poglejte to ceno)

Adidas in luksuzna znamka Gucci že leta negujeta sodelovanje, rezultat pa so izdelki, ki že zelo odmevajo v javnosti in so nadvse priljubljeni med kupci. Ti dve priljubljeni znamki redno sodelujeta in izdajata skupne kolekcije, a njuna obutev vedno izstopa.

Tako smo v kategoriji obutve skozi sezone videvali Adidas in Gucci ženske čevlje z visokimi petkami, škornje, superge, zdaj pa so se ponovno združili in med drugim naredili gležnjarje s peto v več barvah.

»Po navdihu iz spominov kreativnega direktorja na 80-a in 90-a so ikonični Guccijevi hišni motivi pomešani z motivi zgodovinske znamke športnih oblačil Adidas, rezultat pa je niz hibridnih videzov. Ta škorenj ima kovinski vložek Trefoil in Interlocking G,« so opisali gležnjarje na uradni strani obeh znamk in na hrvaškem Indexu.

Gležnjarji s peto so namenjeni tako moškim kot ženskam. Ženskam sta namenjeni zlata različica s prepoznavnimi tremi črnimi črtami ob strani in črna različica z zelenimi črtami. Za moške so na voljo tri različice, že omenjena črna, siva z belimi črtami in rjava različica s črnimi črtami.

Vsi modeli imajo ob strani zadrgo za lažje obuvanje in so namenjeni skoraj vsem priložnostim, od športnih do svečanih. Njihova cena je 1.390 evrov. V uredništvu že vemo kaj bomo nosili ob 35 letnici Slovenskih novic. Samo na razprodajo počakamo.

Adidas in Gucci. FOTO: Arhiv proizvajalca/Adidas/Gucci

