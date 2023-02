Koliko telesna dejavnost v resnici vpliva na hujšanje?

Že več desetletja smo izpostavljeni nenehni kampanji, da je naš slab življenjski slog glavni krivec za to, da se redimo.

Naš življenjski slog, v katerem večinoma sedimo, v službi, doma in smo premalo telesno aktivni. Zakaj je temu tako?

Nobenega dvoma ni, ali je telesna aktivnost koristna ali ne. Nedvoumno je dokazano, da telesna aktivnost prinaša številne koristi za zdravje.

Vendar pa je pravo vprašanje, koliko v resnici vpliva na to, ali shujšate, ko to želite. Skupina britanskih strokovnjakov je temu vprašanju posvetila uvodnik, ki je bil objavljen v British Journal of Sports Medicine.

V članku so izpostavili, da na različna sporočila, ki jih je slišati o vlogi prehrane in gibanja pri zdravem življenjskem slogu, vplivajo različne interesne skupine, kot je predvsem živilska industrija.

Poudarjajo, da po njihovem mnenju telesna aktivnost na hujšanje skoraj ne vpliva. Pri tem jasno ločijo med telesno dejavnostjo in vadbo.

Telesna aktivnost je sestavljena iz niza nestrukturiranih dejavnosti, kot je sprehajanje ali sprehajanje psa, vadba pa vključuje načrtovane, strukturirane in ponavljajoče se aktivnosti, kot so tek, vadba z utežmi ...

Čeprav se v obeh primerih kalorije porabljajo, menijo, da so bistvene razlike in da telesna aktivnost pri hujšanju skoraj ne pomaga, telovadba pa ima določen učinek. Vendar tudi ob vadbi njena intenzivnost za večino ljudi ni dovolj, da bi imeli pomemben učinek.

Po njihovem mnenju je veliko pomembnejši dejavnik pri hujšanju sprememba načina prehranjevanja in prehod od hrane, polne sladkorja in nezdravih maščob, k velikim količinam sadja in zelenjave ter zdravi hrani.

Po drugi strani pa številne študije izpostavljajo vadbo kot ključni dejavnik v procesu hujšanja. Kot ponavadi je resnica nekje vmes.

Če ste se odločili za vadbo, a ne spremenite prehrane, ne pričakujte čudeža. Gibanje bo v vsakem primeru pozitivno vplivalo na vaše zdravje, a boste hitro razočarani nad tem, koliko ste shujšali, še posebej, če je bila želja po izgubi teže glavni razlog, da ste začeli telovaditi.

Če se diete lotite brez sočasne vadbe, ne boste imeli vseh pozitivnih učinkov, ki jih ima vadba na zdravje. V procesu hujšanja pa boste izgubili manj maščobe in več mišične mase. Prava pot do novega, zdravega življenja je sprememba načina prehranjevanja in pravilna vadba s trenerjem, ki bo način vadbe prilagodil vašim potrebam in želenim rezultatom.