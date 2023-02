Pijte te pijače in poslovili se boste od previsokega krvnega tlaka

Visok krvni tlak je ena od diagnoz, ki popolnoma spremeni vaš življenjski slog. Za začetek morate spremeniti svojo prehrano. Poleg tega, da z jedilnika črtate začinjeno in mastno hrano, morate upoštevati tudi pijače, ki jih pijete čez dan.

Kofein nima vpliva na povišan krvni tlak. Prav tako pa na povišan krvni tlak ne vplivajo niti dietne različice pijač.

Po mnenju strokovnjakov so to najboljši napitki, ki vam bodo pomagali uravnati krvni tlak, piše portal Eatthis.

Voda

Čeprav morda ni najbolj vznemirljiva pijača, je voda naša najboljša stava za uravnavanje krvnega tlaka. To je pijača brez sladkorja, maščob in kalorij, ki ne bo ovirala vaših prehranskih ciljev. Poleg tega so raziskave pokazale, da lahko dehidracija negativno vpliva na krvni tlak, lahko ga drastično zviša ali zniža.

Sok rdeče pese

Rdeča pesa je zaradi vsebnosti nitratov odlična zaveznica srca. Prav nitrati širijo krvne žile in tako omogočajo nemoten pretok krvi. Raziskava je pokazala, da se je osebam, ki so dva tedna pile sok rdeče pese, znižal krvni tlak. Raziskava je bila objavljena v reviji Hypertension.

Sok granatnega jabolka

Sok granatnega jabolka je superjunak za zdravje srca. Zaradi visoke vsebnosti kalija in antioksidantov pomaga zniževati krvni tlak. Dve ločeni študiji sta proučevali učinke soka granatnega jabolka na krvni tlak. Prva iz leta 2011 je pokazala, da lahko sok granatnega jabolka zniža sistolični tlak, druga študija iz leta 2017 pa je razkrila, da se z rednim pitjem tega soka znižata tako sistolični kot diastolični tlak.

Zeleni čaj

Klinične raziskave iz leta 2020 so pokazale, da redno pitje zelenega čaja povzroči znižanje sistoličnega in diastoličnega pritiska, piše portal Eatthis.