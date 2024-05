Koliko sladkorja lahko zaužijemo na dan

Količina sladkorja, ki jo je varno zaužiti na dan, je odvisna od vašega skupnega vnosa kalorij, stopnje aktivnosti in drugih dejavnikov.

Zagotovo se je najbolje izogibati dodanemu sladkorju, kadar je to mogoče, saj ne vsebuje koristnih hranil. Preveč sladkorja lahko prispeva k boleznim.

Sladkor vsebuje kalorije brez dodatnih hranil in lahko dolgoročno poškoduje metabolizem. Toda koliko sladkorja je preveč? Ali lahko vsak dan brez škode zaužijemo malo sladkorja ali se ga moramo čim bolj izogibati?

Dodani sladkorji vključujejo naravne sladkorje

Dodani sladkor je glavna sestavina sladkarij in ga je veliko v številnih predelanih živilih, kot so brezalkoholne pijače in pekovski izdelki. Najpogostejši dodani sladkorji so običajni namizni sladkor (saharoza) in visoko fruktozni koruzni sirup.

Da bi izboljšali svoje zdravje, se poskušajte izogibati živilom, ki vsebujejo dodane sladkorje. Prehranske smernice priporočajo omejitev kalorij iz dodanega sladkorja na manj kot 10 odstotkov skupnih dnevnih kalorij. Ne pozabite tudi, da lahko dodani sladkorji vključujejo tudi naravne sladkorje. Na primer, če ovseni kaši dodate med, vaša ovsena kaša vsebuje dodan sladkor iz naravnega vira.

Mnogi presežejo priporočene odmerke sladkorja tudi trikrat

Za nekoga, ki je na 2000-kalorični dieti, to ne pomeni več kot 50 gramov dodanega sladkorja ali približno 12 čajne žličke na dan.

Moški naj ne zaužijejo več kot 36 gramov (ali devet čajnih žličk, 150 kalorij) dodanega sladkorja na dan.

Ženske naj ne zaužijejo več kot 25 gramov (ali šest čajnih žličk, 100 kalorij) dodanega sladkorja na dan.

Študije kažejo, da tipičen odrasel Američan zaužije približno 17 čajnih žličk sladkorja na dan. Ta količina je precej nad priporočenimi mejami, skoraj dvakrat za moške in trikrat za ženske!