Viagra je sicer lahko dobra za športnike, a …

Živimo v dobi prehranskih in športnih gurujev, ki so popolni šarlatani, publike imajo pa veliko, žal. Tudi pri nas. Včasih zato kdo celo komu verjame, da je lahko celo viagra, tabletka, ki prinese uspeh izven postelje. V športu, na primer.

Čeprav se nekateri športniki ali posamezniki sprašujejo o uporabi viagre za izboljšanje športne zmogljivosti zaradi njene potencialne sposobnosti povečanja pretoka krvi, znanstvena podpora tej predpostavki ni dokazana.

Viagra je sicer lahko koristna za športnike in rekreativce, a le v prostem času, ne pa za šport. Torej; viagra ni športno poživilo, nikakor je ni priporočljivo uporabljati kot športno poživilo.

Viagra je zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje erektilne disfunkcije pri moških. Deluje tako, da poveča pretok krvi v penis med spolno stimulacijo, kar pomaga moškim doseči in obdržati erekcijo.

Zato je uporaba viagre brez zdravniškega nadzora lahko nevarna in ni primerna za ljudi brez težav z erekcijo.

Nekatere predhodne študije so pokazale, da so kolesarji, ki so jemali viagro, izboljšali svoje zmogljivosti. »Če imate več kisika, ki gre v vaše mišice, je to več energije in zaradi tega ste boljši športnik,« je na kratko dejal dr. Andrew McCullough, strokovnjak za spolno zdravje na Medicinski fakulteti Univerze v New Yorku.

Čeprav nekateri športniki in ljudje, ki se ukvarjajo s telesno aktivnostjo, lahko poskušajo »izkoristiti« povečan pretok krvi, ki ga povzroči viagra, da bi izboljšali svoje športne sposobnosti, ni jasnih dokazov, da modra tabletka dejansko izboljša športne rezultate ali telesno zmogljivost.

Na splošno znanstvene raziskave ne podpirajo uporabe viagre za izboljšanje športnih dosežkov. In tu bi lahko zaključili debato. To vemo.

Uporaba viagre brez medicinskega nadzora pri ljudeh, ki nimajo težav z erekcijo, povzroči neželene učinke in zdravstvene težave. Zato je pomembno, da se viagro uporablja le pod nadzorom zdravnika in v skladu z njenim namenom zdravljenja erektilne disfunkcije.

Torej, še enkrat, zakaj ne?

Obstaja kar nekaj razlogov, zakaj je uporaba viagre pri športu tvegana.

Kardiovaskularni učinki: viagra deluje z razširjanjem krvnih žil, kar lahko zniža krvni tlak. Pri športnih dejavnostih, še posebej tistih, ki vključujejo visoko fizično naprezanje, lahko to potencialno privede do kardiovaskularnih zapletov, kot so nepravilen srčni utrip, srčni napad ali možganska kap.

Tveganje za dehidracijo: uporaba viagre lahko povzroči dehidracijo. Dehidracija pa dodatno poslabša kardiovaskularno delovanje telesa.

Izčrpanost zaradi povišane toplote: viagra lahko vpliva na uravnavo telesne temperature, kar dodatno poveča izčrpanost.

Povzetek: na splošno uporaba viagre pri športnih dejavnostih brez ustrezne medicinske kontrole ni priporočljiva.

Torej, čisto na koncu, viagra je sicer lahko dobra za športnike, a samo, če je seks vaša rekreacija in imate težavice z erekcijo.