S ponyjema sta pribrcala od Slovenj Gradca do Dubrovnika

Korošca Jure Mravljak in Robi Krajnc sta štartala iz Slovenj Gradca, 1. aprila, včeraj, na velikonočni ponedeljek, pa sta prispela v Dubrovnik. Prekolesarila sta skoraj 800 kilometrov in premagala okoli 10.000 višinskih metrov.

Ampak, to ne bi bilo nič posebnega, če te poti ne bi opravila z Rogovima kolesoma Pony, ki imata samo eno prestavo. In seveda 20-palčna obročnika. Ne, to ni potovalno kolo, še najmanj pa specialka. Pony kolo sploh ni kolo, ampak pripomoček za kamperje in čolnarje, pravijo kolesarji.

Vendar priljubljenost ponyjev je ogromna, zato nič čudnega, da sta se Korošca odločila za tale ekstremni podvig. »Četrti dan se je zgodilo, da zaradi burje nisva prišla do cilja, sicer nama kar uspeva. Najdaljša je bila četrtkova etapa do Šibenika, 107 kilometrov sva takrat naredila, glede višincev pa je bilo najbolj zahtevno med Kočevjem in Novim Vinodolskim, ko sva jih naštela 1.550. Saj 10-odstotni klanci še gredo, tam so bili pa tudi 20-odstotni.« je povedal Jure. Več bosta povedala v kratkem, ko se odpočijete in strneta vse vtise.