Koliko piva lahko spijemo?

Kako prija vrček piva po naporni vadbi ali nekaj pretečenih kilometrih, najbrž vemo skoraj vsi. A pogosto se zgodi, da se en vrček spremeni v dva in tako naprej.

Najbrž ste opazili, da je vadba po prekrokani noči sodobno mučenje. Čeprav nekateri na glas opozarjajo na ugodne posledice piva po vadbi, je težko ugotoviti, kakšen vpliv ima alkohol na regeneracijo in rast naših mišic.

Nekatere raziskave kažejo, da alkohol po vadbi negativno vpliva na ta proces zaradi poslabšanja združevanja beljakovin v mišicah.

Ampak še vedno se poraja vprašanje: Ali pivo po vadbi dejansko izniči ves trud v telovadnici?

Pivo, kot veliko športnih pijač na trgu, vsebuje ogljikove hidrate in elektrolite. Ali lahko zato zamenja našo športno pijačo? Kar počasi.

Dve relevantni študiji o tej temi sta primerjali sintezo beljakovin v jetrih in ustvarjanje razstrupljevalnih encimov v tem organu pri ljudeh različnih starosti in spola.

Ko so subjekti raziskave zaužili 71 gramov čistega alkohola (pet vrčkov piva), sta se delovanje njihovih jeter in sinteza beljakovin zmanjšala za 24 odstotkov. Se pa upočasnitev tega procesa ni poznala pri samo 28 gramih zaužitega čistega alkohola, kar je ekvivalent dvema vrčkoma piva.

Kamal Patel, direktor spletne strani examine.com in strokovnjak za prehrano z magisterijem in doktoratom iz nutricionistike, pravi, da najbolj relevantne študije do tega trenutka niso podpirale alkohola po vadbi, in tako naj bi ostalo.

Eno pivo je dovoljeno, saj ne izniči vaše vadbe in vas založi z ogljikovimi hidrati in elektroliti, toda naj ostane le pri enem ali dveh. In izogibajte se slanim prigrizkom.

Alkohol in testosteron

Testosteron je pomemben, ko govorimo o razvoju in gradnji mišic – več ko ga imamo, bolj se to opaža na našem telesu. Nizke količine alkohola (dve pivi za osebo, ki tehta 75 kilogramov), so dokazano izboljšale kroženje testosterona za 17 odstotkov pri mladih moških in ženskah pred menopavzo. Žal ta izboljšava ni dovolj za rast mišic.

Na drugi strani so velike količine alkohola (sedem vrčkov piva za osebo, ki tehta 75 kilogramov) dokazano poslabšale kroženje in znižale nivo testosterona. Tudi srednja količina alkohola je slaba za raven testosterona in njegovo cirkulacijo v telesu, vplivi alkohola pa se v telesu v tem pogledu čutijo še tri tedne.

Ljubitelji piva, kar mirno. Privoščite si pivce ali dve, a takrat je čas, da odidete domov in pustite mišicam, da se s primerno prehrano regenerirajo.