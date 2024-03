Tako visoke so denarne kazni za kolesarje, ki kršijo prometna pravila

Kolesarska sezona se je začela, kolesarji so že preplavili asfaltne ceste, vozniki že bentijo. Uvod, ki se ponavlja iz leta v leto. Vendar, tisti, ki spremljamo razvoj kolesarstva in kolesarjenja bolj natančno, ugotavljamo, da bo letos na naših cestah največje število kolesarjev.

To lahko potrdijo tudi trgovci, ki se že zdaj bojujejo s praznimi skladišči; povpraševanje je veliko večje od ponudbe! Počakajmo, kaj bodo številke pokazale ob koncu sezone in prepričali se bomo lahko, ali bo res tako kot predvidevamo že zdaj v marcu.

Najpogostejši kolesarski prekrški in globe so super, za državo, za vas so pa lahko, razen da vas udarijo po žepu, smrtno nevarni.

Ljubiteljem kolesarjenja predstavljamo potencialno »članarino«, ki jo bodo zelo verjetno morali plačati državi zato, ker so kolesarji, ob tem pa še poredni, neubogljivi in morda celo pod gasom.

40 evrov vas bo stalo, če:

-boste vozili po cesti ali delu ceste, ki ni namenjen kolesarjem,

-boste vozili po levi strani ceste ali kolesarske steze glede na dovoljeno smer vožnje,

-ne boste z vodoravno odročeno roko pravočasno in jasno nakazali spremembe smeri vožnje,

-boste med vožnjo uporabljali telefon, slušalke oziroma naprave, ki zmanjšujejo vašo varnost,

-med vožnjo ne boste imeli obeh rok na krmilu kolesa in nog na pedalih,

-če se s svojimi prijatelji ne boste vozili po cesti drug za drugim, ko boste želeli skupaj kolesariti, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno,

-se boste vozili po pločniku ali cesti, kjer je na voljo kolesarska steza,

-vaše kolo ne bo opremljeno v skladu s predpisi.

160 evrov vas bo stalo, če:

-boste prevozili rumeno luč na semaforju.

250 evrov vas bo stalo, če:

-boste prevozili rdečo luč na semaforju.

300 do 1200 evrov vas bo stalo, če:

-boste vozili kolo pod vplivom alkohola.

Če ima kolesar do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka in kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu, prejme globo v višini 300,00 evrov.

Če ima kolesar več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, prejme globo v višini 600,00 evrov.

Če ima kolesar več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, prejme globo v višini 900,00 evrov.

Če ima kolesar več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, prejme globo v višini najmanj 1.200,00 evrov.

80 evrov ali otroci so naše največje bogastvo

-če otrok ali mladoletnik prekrši cestnoprometne predpise, so lahko njegovi starši ali skrbniki kaznovani z globo zaradi opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva.

Nič vas ne bo stalo, če:

-teh prekrškov ne boste delali.

Morajo kolesarji vedno uporabljati kolesarski pas, kolesarsko stezo oz. kolesarsko pot?

Kolesarji morajo vedno voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Pri tem morajo voziti po desni kolesarski stezi, kolesarski poti ali kolesarskem pasu, glede na dovoljeno smer vožnje, na dvosmerni kolesarski stezi, kolesarski poti ali kolesarskem pasu pa po desni strani steze, poti ali pasu.

Kjer teh prometnih površin ni oziroma te niso prevozne, smejo kolesarji voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje, čim bližje robu (ne več kot en meter od roba) vozišča. Pri tem morajo vozniki koles voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva kolesarja vzporedno, če širina poti to omogoča.

Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače. Namenjena je prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Lahko kolesarji med kolesarjenjem telefonirajo ali uporabljajo slušalke?

Telefoniranje med vožnjo s kolesom je strogo prepovedano. Prav tako je med kolesarjenjem prepovedana uporaba slušalk. Vozniki (tako kolesarji kot vozniki avtomobilov) med vožnjo namreč ne smejo uporabljati naprav (npr. telefona, slušalk ipd.), zaradi katerih bi bilo ovirano njihovo zaznavanje ali njihova zmožnost reagiranja.

Sklepna misel:

-vozite z glavo, bodite pazljivi in obzirni do drugih. Kolesarjenje je eno najlepših početij na planetu, če ga razumeš in se potrudiš, da ga s teboj razumejo tudi drugi.