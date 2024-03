To so najnovejše raziskave o pivu

Najnovejše raziskave piva so zelo spodbudne. Ko boste spili osvežujoče pivo, boste vedeli, da dobro delate srcu, ker je pivo zlasti pa temno zaradi prisotnosti ječmena vir topnih vlaknin.

Prihajajo meseci, ko bo pivo spet igralo glavno stransko vlogo na vseh piknikih in po vsaki športni rekreaciji.

Najnovejše raziskave piva so ponovno dokazale, da je pitje piva v zmernih količinah prej zdravo kot pa ne. Kaj so zmerne količine, niso navedli. Zdaj, ko boste spili hladno osvežujoče pivo, boste vedeli, da dobro delate srcu, saj je pivo, zlasti pa temno, zaradi prisotnosti ječmena vir topnih vlaknin.

Ta pomagajo nižati raven slabega holesterola v krvi in obenem večajo količino dobrega in tako precej zmanjšajo tveganje pojava srčnih bolezni. Hmelj in slad v pivu sta bogata z antioksidanti, ki prav tako varujejo srce.

S pivom lahko shujšate

Ta je najnovejša, saj smo do zdaj vedeli, da večina moških trebuščkov prej ali slej dobi ime »pivski« trebušček. Malo pivo na dan pomaga pri preprečevanju debelosti, vzrok tiči v hmelju, ki pospešuje presnovo maščob.

Zdaj vemo, zakaj suhci, na primer po daljši športni rekreaciji spijejo samo eno malo pivo! Če hočete zdrave ledvice, pijte pivo. Kozarec piva na dan (ne pollitrska ali litrska »krugla«), ker spojine v hmelju zavirajo sproščanje kalcija iz kosti, kar pripomore zlasti pri moških k zmanjšanju tveganja za pojav ledvičnih kamnov.

Pivo je zaradi hmelja tudi zdravilo za kožo. Vaši kopeli dodajte dva decilitra piva in tako pripravljena kopel bo pomagala pri zdravljenju luskavice ter drugih kožnih bolezni.

Raziskave so pokazale, da lahko pivski kvas, ki se uporablja pri fermentaciji piva, pozitivno vpliva na črevesno mikrobioto in ima lahko koristi za prebavni sistem.

Študije so ocenile hranilno vrednost piva, vključno z vsebnostjo kalorij, ogljikovih hidratov, beljakovin in vitaminov ter mineralov. Te raziskave so pomembne za ljudi, ki spremljajo svojo prehrano in želijo vedeti več o vplivu pitja piva na njihovo prehrano.

Raziskave so se osredotočile tudi na učinke zmernega pitja piva na zdravje, vključno z možnimi koristmi za srce in ožilje ter povezavo med pivom in tveganjem za razvoj določenih bolezni, kot so rak, sladkorna bolezen in debelost.

Preučili so tudi okoljske posledice pivovarstva, vključno z vplivom na porabo vode, emisije toplogrednih plinov, odpadne vode in upravljanje z odpadki. Te raziskave so pomembne za trajnostno upravljanje pivovarske industrije.

Preučevali so tudi vpliv pivske kulture na družbo, vključno z vlogo pivnice kot družabnega središča, pomenom pivskega turizma in vplivom pivskega oglaševanja na javno zdravje. Že dolgo vemo, da obstaja »pivovarski turizem«. Najpogosteje, tudi Slovenci, obiskujejo Češko, Belgijo in Nemčijo, kjer je pivovarski turizem razvit že dolgo časa.

Te raziskave so le nekaj primerov širokega obsega študij o pivu, ki so bile izvedene do januarja 2022. Za bolj podrobne informacije o posameznih raziskavah priporočam pregled znanstvenih člankov in publikacij s tega področja.

In na koncu, eno malo pivo na dan, pomaga tudi našim kostem. Tu pa je skrivnost v siliciju, ki spodbuja nastajanje kolagena, proteina, ki povečuje gostoto kosti in ohranja gibljive sklepe. Za preprečevanje osteoporoze priporočajo ječmenovo pivo.

Tako, zdaj spet vemo, da je pivo zdravo, le pretiravati ne smemo. Torej, eno malo pivo na dan naj zadostuje. Vzdržite se torej, prekomernega pitja, ker to minister za zdravje opozarja …