Kako lazanjo in pico naredimo zdravi?

Vse jedi radi vržemo v koš med ostale nezdrave in kalorično visoke jedi, a če se le malce potrudimo in uporabimo naše prehransko znanje, lahko te jedi spremenimo v fantastične obroke, ki so zdravi in nas ne zasičijo do mere, da cel dan ne pojemo niti ene stvari več.

To je seveda slabo, nutricionisti nam namreč polagajo na srce, naj jemo petkrat na dan oziroma naj brez hrane ne ostanemo več kot 4 ure.

Visoko kalorično in mastno hrano smo pod drobnogled vzeli z nutricionistko Sarah Koszyk, ustanoviteljico svetovalnice za zdravo prehrano v San Franciscu, ki nosi ime Family. Food. Fiesta.

Z nadomeščanjem posameznih sestavin smo sestavili seznam desetih nezdravih jedi, ki smo jih s spremembami spremenili v jedi, primerne za vrhunske športnike in rekreativce.

Pica in lazanja sta v samem vrhu nezdravih jedi in pregreh sodobnega človeka. Obe italijanski mojstrovini, ki sta obenem tudi najbolj popularni jedi iz te države, sodita med nezdrave obroke. Kako ju ozdravimo?

Pica - naj bo skromna

Sprememba: Manj sira in skorje

Naša nutricionistka Sarah Koszyk si ne predstavlja, kako bi pico spremenili v zdravo jed, a mi mislimo, da je pica v svoji osnovi predstavljala precej bolj zdrav obrok.

Testo naj bo polnozrnato in zelo tanko, naj ga bo karseda malo. Pico napolnite z zelenjavo in preskočite sir. Če brez njega ne gre uporabite feto. Dodajte pečena piščančja prsa za več beljakovin.

Lazanja - piščanec in zelenjava

Sprememba: Ozelenjavite jo

Buče, bučke, jajčevci naj nadomestijo mleto meso, ali pa namesto tega mesa uporabite pustega piščanca ali purana. Če se odločite za to mesno obliko, lahko za nadstropja lazanje namesto testenin uporabite zelenjavo, a potem bi govorili že o zelenjavni piti in ne lazanji. Jajčevci vsebujejo ogromno vitamina B6, magnezija in pozitivnih vlaknin.