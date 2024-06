Kako je hiperaktivnost pri otrocih povezana z uživanjem sladkorja?

Čeprav prevelike količine sladkorja niso dobre za možgane, znanstveni dokazi ne kažejo, da bi sladkor povzročal hiperaktivnost.

Študije so pokazale, da imajo otroci, ki uživajo več predelane hrane, manjši volumen možganov na kritičnih področjih, kot je čelni korteks, v primerjavi z otroki, ki se prehranjujejo bolj zdravo.

Kljub temu je mit, da sladkor povzroča hiperaktivnost, še vedno priljubljen in izvira iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Izvor mita o sladkorju in hiperaktivnosti

Mit je nastal iz študij Feingoldove diete, ki jo je razvil pediater alergolog Benjamin Feingold za zdravljenje tega, kar je danes znano kot motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD).

Ta dieta odpravlja umetna barvila, sladila, konzervanse in salicilate, ki jih najdemo v številnih zdravih živilih. Feingold je trdil, da izogibanje tem snovem izboljša osredotočenost in vedenje pri hiperaktivnih otrocih, čeprav so bile njegove študije metodološko pomanjkljive.

Sodobne znanstvene raziskave so razkrile povezavo med sladkorjem in hiperaktivnostjo. Študije, tudi s placebom, nadzorovanimi preizkušanji, dosledno kažejo, da sladkor nima pomembnega vpliva na vedenje ali pozornost otrok.

Pomembna metaanaliza izpred 20-let ni pokazala povečanja hiperaktivnosti zaradi uživanja sladkorja. Kasnejše raziskave podpirajo te ugotovitve, tudi pri otrocih z ADHD.

Majhen odstotek otrok ima alergije na umetne dodatke. Mlajši otroci pa so zaradi svoje velikosti in stopnje razvoja lahko bolj občutljivi na te snovi. Vendar, je povezava med sladkorjem in hiperaktivnostjo je še vedno šibka.

Vloga dopamina kot možna razlaga

Ena od možnih razlag za opaženo hiperaktivnost je vloga dopamina, nevrotransmiterja, povezanega z nagrajevanjem in povečano aktivnostjo. Ko otroci pričakujejo sladkarije, njihovi možgani sproščajo dopamin, podobno kot pri psihostimulansih, vendar v precej manjši meri. Ta val dopamina lahko otroke vznemiri, vendar to ni isto kot hiperaktivnost, ki jo povzroča sladkor.

Zdravljenje ADHD pogosto vključuje psihostimulanse, ki zvišajo raven dopamina za izboljšanje osredotočenosti in vedenjske kontrole. Pri otrocih z ADHD ta zdravila ponovno umerijo delovanje možganov, namesto da povzročijo hiperaktivnost.

Mit o hiperaktivnosti, povzročeni s sladkorjem, deloma obstaja zaradi družbenih prepričanj in prepričanj staršev.