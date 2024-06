Živeti s stalno bolečino v hrbtu je težko

Že dolgo je znano, da aerobna vadba zmanjšuje in preprečuje bolečine v spodnjem delu hrbta. Vendar pa se ljudem z bolečinami v hrbtu pogosto nekatere oblike vadbe pogosto zdijo preveč boleče in z njimi prenehajo, žal pa tako tudi prekinejo proces, ki je zelo pomemben za ohranjanje dobrega zdravja.

Hoja kot vrsta zdrave in neboleče in ne preveč zahtevne vadbe je zagotovo eden izmed načinov, da ohranja redno in nujno potrebno količino gibanja, ne da bi pri tem preveč obremenili strukture spodnjega dela hrbta.

Pri nekaterih bolečinah v hrbtu je žal tako, da bi hoja lahko še poslabšala stanje ali povzročila preveč bolečine, da bi ljudje s takimi bolečinami lahko hodili. Za ljudi s takimi težavami je morda priporočljiva druga vrsta vadbe, z majhnimi obremenitvami hrbta, zlasti vodne terapije, denimo džoging v vodi ali vodna aerobika v globlji vodi.

Plovnost, kot jo ima telo v vodi, namreč zmanjšuje stiskanje v spodnjem delu hrbta in nam omogoča več prostega gibanja, ne da bi nam to povzročalo bolečine. Že dolgo je znano, da ima običajna hoja kot vadba veliko koristnih posledic za zdravje.

Če hodimo, potem:

Krepimo mišice stopal, nog, bokov in trupa. Hoja povečuje stabilnost hrbtenice in vpliva na mišice, ki telo držijo v pokončnem položaju.

Neguje hrbtenične strukture. Hoja kot vadba močno olajša prekrvavitev, črpanje hranilnih snovi v mehka tkiva in odvajanje strupov.

Izboljša gibčnost in držo. Vadba z rednim raztezanjem omogoča večjo amplitudo naših gibov; pomaga pa tudi preprečiti nerodno gibanje in dovzetnost za prihodnje poškodbe.

Krepi kosti in zmanjšuje izgubo kostne gostote - redna hoja pomaga preprečevati osteoporozo in lahko pomaga pri zmanjšanju bolečine zaradi osteoartritisa.

Pomaga pri uravnavanju telesne mase - vsaka redna vadbena rutina pomaga ohranjati zdravo težo, še posebej, ko se staramo in se nam metabolizem upočasni.

Če imate bolečine v hrbtu, ki so – kot se reče – nadzorovane, potem uravnotežena in stabilna hoja ohranja in povečuje vašo sposobnost za nadaljevanje vsakodnevnih dejavnosti, hkrati pa zmanjšuje verjetnost in/ali resnost dodatnih pojavljanj bolečine v hrbtu.

Živeti s stalno bolečino v hrbtu je težko

Zato morda velja na naši spletni stran prebrati zapise Aleša Ernsta, kjer pojasnjuje tudi vzroke za bolečine, tudi v hrbtu.

Bolečina v hrbtu je namreč lahko manj posledica poškodbe, ki vpliva na ravnovesje v hrbtu, in je lahko posledica drugih stvari, k se nam dogajajo v življenju. Iskanje lajšanja bolečine je eno, iskanje načina, kako se osvoboditi osnovnega vzroka zanjo, pa je nekaj povsem drugega.

Tudi ko bolečine v hrbtu izzvenijo, je težko najti udoben položaj, ne glede na to, ali sedite, stojite ali ležite. FOTO: Getty Images/istockphoto

Nihče seveda povsem ne razume bolečine v hrbtu, razen če je ni izkusil. Lahko je resnično izčrpavajoče in boleče stanje, ki ga ni enostavno obvladati. Tudi ko bolečine v hrbtu izzvenijo, je težko najti udoben položaj, ne glede na to, ali sedite, stojite ali ležite.

Za odpravo kakršnih koli bolečin v telesu moramo biti pripravljeni razmisliti o fizičnih in čustvenih vprašanjih. Bolečine v telesu so lahko posledica ponavljajočih se stanj, ki telesno strukturo premaknejo iz ravnovesja, zaradi česar nekatere mišice prevzamejo naloge drugih mišic.

Tako si sistemi v telesu prizadevajo ustvariti nekakšno novo ravnovesje, ki pa ni naravno, pač pa je kompenzacija. Najlažje si zapisano predstavljamo, če pomislimo, kako se telo postavi zase, če vsak dan prenašamo težka bremena in imamo zaradi tega bolečine v rami, kolku - predvsem pa v hrbtu.

Druga plast bolečine v hrbtu pogosto vključuje čustveno travmo. Mišice hranijo tudi spomin o naših čustvih. Preprosto shranijo tisto, ko sta človek in telo v življenju trpela, lahko tudi skozi daljše časovno obdobje.

Da bi spoznali tisto, kar povzroča bolečino, je včasih potrebno, da se premaknemo globlje vase, v manj otipljivo plast tistega, kar nosimo s seboj. A to je že druga zgodba, tudi o njej bomo pisali.

Zaenkrat pa bo največ, kar lahko storimo, da redno hodimo. In tudi o tem bomo pisali.