Tukaj je seznam osnovne opreme za pohodniško turo

Med raznovrstnimi oblikami rekreacije sodi pohodništvo med najbolj priljubljene. Odpravimo se primerno opremljeni, zahtevnost in dolžina pa naj bosta prilagojeni izkušnjam in vremenskim razmeram.

Seznam opreme za pohodniško turo

Obutev

Pohodni čevlji (nizki/visoki) ali tekaške copate.

Visoki čevlji so primerni za težje poti in pohodništvo pozimi. Tekaške copate so najprimernejše za hojo po utrjenem makadamu in asfaltu.

Obleka

Spodnje perilo, tanjši flis, vetrna ali dežna jakna, pohodne hlače, nogavice, kapa in rokavice.

Majica s kratkimi rokavi je primernejša poleti, z dolgimi pa pozimi. Flis je lahko tanjši, najbolje z membrano, jakna pa naj bo neprepustna za vodo. Nogavice naj bodo poleti tanjše. Kapa s ščitkom bo odlična zaščita v sončnem vremenu. Pri turah v visokogorje imejmo s seboj tudi rokavice in kapo.

Prehrana

Pijača (voda, sok, čaj), kruh, sir, salama, čokolade, rozine, energetske tablice ipd.

V hladnem vremenu je primernejša topla pijača (čaj) z večjo vsebnostjo glukoze (bolj sladka), v toplem vremenu pa hladnejša pijača (voda, manj sladek sok, čaj, energetski napitki) z manjšo vsebnostjo glukoze. Na daljši turi je primeren topel obrok v planinski postojanki.

Tehnična oprema

Čelada, samovarovalni komplet, plezalni pas, cepin in dereze.

Tehnična oprema za plezanje se praviloma uporablja na zelo zahtevnih plezalnih poteh.

Cepin in dereze so nujni pri prečenju strmih snežišč, kar velja tudi v poletnih mesecih!

Oprema za kuhanje in prenočevanje

Kuhalnik in posoda ter šotor, podloga in spalna vreča.

Komplet gorilnika s posodo in kartušo skupaj s šotorom, podlogo in spalno vrečo lahko tehta tudi manj kot 3 kg.

Preostala oprema

Nahrbtnik (20–0 l za enodnevne ture, 40–0 l za večdnevne ture), palice, telefon, fotoaparat, GPS, zemljevid, svetilka, prva pomoč, sončna krema, sončna očala, zaščita pred klopi.

Uporablja se lahko tudi palice, ki niso nastavljive. GPS-naprave so uporabne tudi za določanje našega položaja pri morebitni nesreči za hitrejše reševanje. Za hojo po gozdu v toplejših mesecih uporabljajmo zaščito pred klopi, so pa v višjih predelih redkejši.