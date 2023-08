Kaj se zgodi, če ne seksamo

Brez seksa bi življenje verjetno izumrlo, vsekakor pa bi bila podoba spletnih strni veliko siromašnejša, je anonimus povedal o seksu, če ga ni.

»Spolnost je del narave. In jaz se z njo strinjam,« je dejala Marilyn Monroe. Torej, če ni seksa, je to nenaravno. Ali pa ima vsaj posledice na naše zdravje in počutje.

O tem je pri MedicineNet pisala ameriška zdravnica dr. Jennifer Robinson.

Morda se počutite bolj tesnobno

Morda je seks zadnja stvar, na katero pomislite, ko ste pod stresom. Toda morda vam bo pomagal zmanjšati tesnobo. Zdi se, da seks zmanjšuje količino hormonov, ki jih telo sprošča kot odziv na stres. Zaradi aktivnega spolnega življenja ste lahko srečnejši in bolj zdravi, kar lahko prav tako pomaga ohranjati tesnobo.

Vaše srce morda ne deluje tako dobro

Raziskave pravijo, da ljudje, ki seksajo enkrat na mesec ali manj, pogosteje zbolevajo za srčnimi boleznimi kot tisti, ki seksajo dvakrat na teden ali več. Deloma bi lahko bil razlog v tem, da se malo več gibate in da je manj verjetno, da boste tesnobni ali depresivni. Lahko pa je razlog tudi v tem, da ste, če več seksate, predvsem telesno in duševno bolj zdravi.

Morda se manj gibljete

Pri seksu se običajno pokuri približno pet kalorij na minuto. To je približno toliko kot pri hitri hoja. Porabite tudi malo več kisika - približno toliko kot pri kopanju na vrtu ali hoji po stopnicah.

To se morda ne zdi veliko, vendar se dolgoročno začne kopičiti. In ker lahko spolnost izboljša vaše duševno zdravje, boste morda raje izvajali druge vrste vadbe, kot so pohodništvo ali gospodinjska opravila.

Morda boste pogosteje izgubili ključe

Ne toliko izgubite, kot pozabite, kam ste jih odložili. Zdi se namreč, da je redna spolnost povezana z boljšim spominom, zlasti če ste stari med 50 in 89 let. Ni jasno, zakaj.

Vaš imunski sistem je lahko šibkejši

Zdi se, da tedenski seks krepi vaš imunski sistem v primerjavi s tistimi, ki ga imajo redkeje. Deloma je razlog morda v tem, da se zviša raven snovi, ki se bori proti mikrobom in se imenuje imunoglobulin A ali IgA. Vendar več ni vedno bolje. Ljudje, ki so imeli spolne odnose več kot dvakrat na teden, so imeli nižje ravni IgA kot tisti, ki niso imeli spolnih odnosov.

Spremembe v medsebojnih odnosih

S seksom se vaši možgani kopajo v kemičnem »naknadnem sijaju«, ki traja približno dva dni in vas dolgoročno poveže s partnerjem. Brez njega lahko izgubite del zadovoljstva v odnosu. Zdrav in srečen spolni odnos - zdi se, da so najsrečnejši pari, ki to počnejo vsaj enkrat na teden - lahko pomaga graditi zaupanje in razumevanje med vami in vašim partnerjem.

Prostata je lahko manj zdrava

Razlogi niso povsem jasni, vendar je bilo v vsaj eni študiji ugotovljeno, da so moški, ki so ejakulirali manj kot sedemkrat na mesec, pogosteje zboleli za rakom na prostati v primerjavi s tistimi, ki so ejakulirali vsaj 21-krat na mesec.

Možnosti za bolezen pa lahko povečajo tudi nezaščiteni anonimni spolni odnosi in več partnerjev, zato pri spolnih odnosih pazite.

Morda boste manj spali

Brez seksa boste pogrešali hormone, ki spodbujajo miren spanec, kot sta prolaktin in oksitocin. Pri ženskah se poveča vsebnost estrogena, kar še bolj pomaga. Velja tudi obratno: če se odločite, da boste spet začeli seksati, je dober spanec prava stvar, ki bo poskrbela, da se boste počutili razigrano.

Bolečine se zadržujejo

Seks je lahko dober način, da pozabite na bolečine, ki jih imate. Vendar je to več kot le to. Orgazem povzroči, da vaše telo sprosti endorfine in druge hormone, ki lahko pomagajo ublažiti bolečine v glavi, hrbtu in nogah. Pomagajo lahko tudi pri bolečinah pri artritisu in menstrualnih krčih.

Pozneje bi lahko imeli spolne težave

Morda se zdi nenavadno, a tu lahko velja »uporabi ali izgubi«. Pri ženskah v menopavzi se lahko vaginalno tkivo brez rednih spolnih odnosov stanjša, skrči in izsuši. To lahko povzroči boleč spolni odnos in oslabi željo. Nekatere raziskave pravijo, da imajo moški, ki seksajo manj kot enkrat na teden, dvakrat večjo verjetnost za erektilno disfunkcijo kot tisti, ki seksajo vsak teden.

Krvni tlak se lahko zviša

Zdi se, da seks pomaga pri zniževanju krvnega tlaka. To je smiselno, če pomislite, kaj vse počne: dodaja nekaj aerobne in mišične vadbe, poleg tega pa lahko ublaži tesnobo in izboljša vaše počutje. Oboje lahko pripomore k temu, da bo vaš krvni tlak ostal tam, kjer mora biti.