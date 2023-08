Znanstveniki so odkrili štiri vrste staranja. Krvni test razkrije v katero skupino sodite

Zagotovo ste bili že večkrat presenečeni, ko ste izvedeli, koliko je človek star, saj njegov videz daje povsem drugačen vtis.

Eden najbolj fascinantnih pojavov staranja je, da ta proces različno vpliva na ljudi (ne staramo se enako) in tudi znanstveniki ne razumejo povsem, zakaj se nekdo stara tako in nekdo drugače, vendar raziskava Univerze Stanford odkriva nove luči na tem primeru.

Štiri vrste staranja

Znanstveniki s Stanforda so namreč z dvoletno študijo na skupini 43 preiskovancev, starih od 34 do 68 let, v kateri so merili biomarkerje, med drugim mikrobe, beljakovine in maščobe, ugotovili, da obstajajo štiri vrste staranja. Na podlagi rezultatov raziskave so ločili presnovni tip, ki se nanaša na toksične snovi v telesu, nato imunološki tip, ki zaradi oslabitve imunosti sčasoma povzroči okužbe (tudi kronične), hepatološki tip, ki povzroča staranje z oslabitvijo delovanja jeter, in nefrološki tip, ki narekuje staranje z oslabitvijo ledvic.

Znanstveniki niso le identificirali različnih tipov staranja, ampak so odkrili tudi, da se lahko ljudje staramo različno hitro.Tudi ena vrsta staranja ne izključuje druge, je poudaril prof. Dr. Mike Schneider, vodja raziskovalne skupine Stanford.

Velike razlike med vrstami staranja

Razlike v rezultatih so bile res velike, zato so jasno ločili zelo jasne vzorce, po katerih se ljudje starajo. Pri ljudeh, ki se starajo glede na presnovni tip, se na primer najpogosteje razvije motnja v uravnavanju krvnega sladkorja, ki pri njih pogosto povzroči sladkorno bolezen.

Pri nekaterih udeležencih študije, ki so sprejeli spremembe življenjskega sloga, kot je izguba telesne teže ali bolj zdrava prehrana, se je stopnja staranja v dveh letih upočasnila, so ugotovili znanstveniki, ki so nato zastavili logično vprašanje: ali lahko spremembe življenjskega sloga in tarčna zdravila upočasnijo proces staranja?

Obstajajo zdravila in različne vrste posegov, ki lahko modelirajo nekatere od teh procesov staranja. In da bi jih pravilno uporabili, moramo natančno vedeti, pri katerih vrstah staranja uporabljamo določena zdravila, diete ali določene fizične aktivnosti, da bi dosegli najboljši rezultat - je prepričan dr. James Kirkland, vodja gerontologije na kliniki Mayo.

Vodja raziskovalne skupine dr. Schneider ob zaključku ugotavlja, da so rezultati raziskave zelo pomembni, saj zdaj lahko na podlagi analiz krvi in ​​biomarkerjev ugotavljamo, kako se bomo starali. Kar pomeni, da bi s spremembo vedenja in nekaterih navad lahko preprečili neželene posledice tega procesa.