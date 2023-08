Ples je učinkovita vadba, ki krepi telo in izboljšuje razpoloženje

Na prvi pogled je ples predvsem oblika zabave. Ker vključuje skoraj vse mišice telesa in izboljšuje razpoloženje, je na seznamu idealnih modelov telesne aktivnosti. Poleg tega je brezplačen in praktičen - plešete lahko kadarkoli in kjerkoli.

Ples ne angažira samo mišic, ampak tudi um. Pomena vsakodnevne telesne dejavnosti ne smemo podcenjevati. Preprosto vadba je nekaj, kar morda najbolj vpliva na našo telesno težo, izboljša mišično moč in držo telesa. Krepi sklepe, znižuje krvni tlak in pomaga pri številnih drugih telesnih in zdravstvenih težavah.

Poleg tega, ko smo aktivni, se počutimo bolj psihično razbremenjeni, boljše volje, preprosto – »izpraznili smo se« in breme dnevnih obveznosti lažje pade na nas.

Ples je vadba, ki ne angažira le celotnega telesa, temveč tudi duha. Učenje gibov in pomnjenje koreografije ohranja možgane aktivne, nenehno ponavljajoči se gibi pa nenehno vplivajo na srce, krvni obtok, ravnotežje, mišice in sklepe.

Zdravstvene koristi, če v aktivnost uvedemo ples

Kot odlična izbira vadbenega modela nam bo ples zagotovil tako aerobno kot anaerobno kondicijo. Obe vrsti sta zelo pomembni, saj naše telo potrebuje kombinacijo teh dveh načinov aktivnosti za največji učinek na boljše zdravje. Pri plesu se aerobni učinek doseže z gibanjem, poskoki, obrati. Anaerobni tip so položaji, kot so počepi in ravnotežje. Ne glede na vrsto plesa – ali je to tango, rumba, cha-cha ali valček, bomo dosegli tako aerobne kot anaerobne koristi. Tudi preprost, nespecifičen ples je učinkovit in blagodejen za naše splošno zdravje.

Ples bistveno izboljša gibčnost in okrepi določene dele telesa

Ples raztegne telo na način, ki ga druge oblike vadbe ne. Z izboljšano fleksibilnostjo je verjetnost poškodb zaradi padca ali zvina močno zmanjšana. Poleg tega ples pospeši čas, potreben za okrevanje mišic po treningu. Boljša gibljivost pomaga pri bolečinah v sklepih in pri stanjih pred poškodbami.

Čeprav na svoje mišice ne boste imeli takšnega učinka kot z dvigovanjem uteži, se te s plesom zagotovo okrepijo. Plesi, kot so paso doble, merengue ali cha-cha-cha, so odlični primeri dejavnosti, ki krepijo tako zgornji kot spodnji del telesa.

Kalorije ne marajo plesa

Enostavno gibanje ob glasbi, pa naj bo to salsa, tango ali za praznične priložnosti, kot so plesi ali podobni dogodki, nam daje enostaven, zabaven, a tudi zelo učinkovit način za hitrejše kurjenje kalorij. Pol ure angažiranega plesa lahko po raziskavah »pokuri« med 200 in 400 kalorijami. Podobno kot pri kolesarjenju, vsekakor pa je bolj prijetno ob glasbi, saj ima dokazane terapevtske učinke na.

Ples izboljšuje srce, kri in cirkulacijo ter krepi kosti

Ples pozitivno vpliva tudi na srce, pa tudi na uravnavanje ravni holesterola in sladkorja v krvi. Odličen je za zmanjševanje stresa, ki je neposredno povezan z zniževanjem visokega krvnega tlaka. Samo 20 minut 3-krat na teden lahko po nekaterih študijah drastično izboljša zdravje srca. Zmanjša se tudi tveganje za bolezni srca in ožilja.

Prav tako tovrstna aktivnost pomaga pri preprečevanju zmanjšanja kostne gostote. Ples pomaga preprečevati težave s kostmi, kot je osteoporoza, saj omogoča večjo absorpcijo kalcija v naše telesne kosti.

Koristi plesa za naše duševno in splošno zdravje

Ples ne le pozitivno vpliva na fizično zdravje, ampak ima tudi številne koristi, ki izboljšujejo splošno stanje. Če redno plešete, to dokazano zmanjšuje psihično napetost in stres. Namreč, ko plešemo, se spodbudi izločanje endorfinov, kar vpliva na blaženje skrbi, treme in tesnobe. Poleg tega ples izboljšuje spomin, saj nas sili, da si zapomnimo korake, naučene vzorce in izdelane rutine. Vse to je zelo potreben mentalni trening za naš um.

Glasba sprošča, osrečuje, izboljša razpoloženje

Glasba je pomemben del plesa. Spremlja in olajša vadbo v telovadnici, kar pomeni, da ima motivacijski značaj v procesu naše telesne dejavnosti. Utripi ritma pesmi nas lahko dodatno motivirajo h gibanju. Preprosto ogromno ljudi, ko sliši glasbo, želi vstati, se premakniti ...

Predvsem ples odpira možnosti za kreativnost pri izbiri glasbene podlage, za še boljše razpoloženje pa, če si med plesom zavrtite tisto, kar sicer radi poslušate.

Ples pomaga pri socializaciji in socialnih stikih

Ne glede na to, ali ste družaben tip ali bolj introvertiran, je ples odličen način za izboljšanje socialnih veščin in razvoj socialne inteligence. Poleg tega lahko ples z vadbo in izpopolnjevanjem veliko naredi za samozavest. Plesne ure s partnerjem, skupinske aktivnosti in plesni klubi so le nekateri izmed načinov za to. Druženje, potovanja, veselje ob uspešno izvedenih koreografijah in s tem boljše psihofizično zdravje ... Res čisto dovolj razlogov, da je ples ena izmed vaših izbir.

Plešemo lahko vedno in povsod

Druga velika prednost plesa je, da to lahko počnete kjerkoli, kjer imate malo prostora, časa in kakšno napravo za predvajanje glasbe. Da bi vadili ples, vam sploh ni treba zapustiti hiše. Preko novih komunikacij so na voljo številni kanali in video posnetki s tečaji in demonstracijami različnih vrst plesa. Ne potrebujete niti posebne opreme, kot so uteži ali naprave. Ples v zasebnosti svojega doma, bodisi sam ali v družbi, je koristen za splošno zdravje. Prav tako je lahko za mnoge prvi korak pri uvajanju redne telesne dejavnosti.