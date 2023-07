Moški priznali, kateri seks položaj je zanje res mučen

V filmih za odrasle pa tudi v resničnem življenju obstajajo moški, ki so v spolnosti pravi akrobati in jim noben položaj ni tuj, zdi se, da neudobja ne poznajo. A videz včasih vara, kažejo spletne raziskave, ki se ukvarjajo z moškimi in njihovimi najljubšimi položaji pri seksu.

Moški so priznali, kateri položaj je zanje res mučen – to je seks stoje, pri katerem držijo partnerico v naročju. Čeprav je videti strastno, je moški zelo obremenjen, pa naj gre za težo ali višino partnerice, spolzkost terena, velikost njegovega uda itn., kar se le redko združi v idealno kombinacijo. Prav tako ne uživajo preveč v položaju v žlički, ki je zanje preveč pasiven, pogosto niti v obrnjeni kavbojki, kjer so v strahu, da si bodo poškodovali penis z napačnim gibom.