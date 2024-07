Kaj nam o zdravju lahko povedo nohti

Nohti so lahko pomemben pokazatelj športnega zdravja. Športniki morajo biti pozorni na spremembe barve, oblike, teksture in moči nohtov, saj lahko te spremembe razkrijejo pomembne informacije o njihovem splošnem zdravju in prehranskem stanju.

Redno vzdrževanje higiene nohtov, uravnotežena prehrana in ustrezna hidracija so ključni za ohranjanje zdravih nohtov in optimalne športne zmogljivosti.

Barva nohtov

Zdravi nohti so običajno rožnate barve, kar kaže na dobro prekrvavitev. Beli ali rumeni nohti lahko kažejo na glivične okužbe, ki so pogoste pri športnikih, zlasti tistih, ki pogosto nosijo zaprto obutev. Modrikasti nohti lahko nakazujejo težave s prekrvavitvijo ali dihanjem.

Krhkost in lomljivost

Krhki in lomljivi nohti so lahko znak pomanjkanja vitaminov in mineralov, kot so železo, cink in biotin. Športniki, ki so na strogi dieti ali imajo enolično prehrano, lahko razvijejo te težave. Prav tako lahko prekomerna izpostavljenost vodi in kemikalijam oslabi nohte.

Bele lise in proge

Bele lise na nohtih so pogosto posledica manjših poškodb ali pomanjkanja cinka. Navpične proge so običajno normalne, vendar če postanejo izrazite, lahko kažejo na prehranske pomanjkljivosti ali dehidracijo. Vodoravne proge lahko kažejo na resnejše zdravstvene težave ali stresne dogodke.

Oblika nohtov

Spremembe v obliki nohtov lahko razkrijejo različna zdravstvena stanja. Na primer, nohti v obliki žlice, kjer se robovi nohta privihajo navzgor, lahko kažejo na anemijo ali pomanjkanje železa. Nohti, ki so izbočeni ali imajo pretirano zaobljeno obliko, lahko nakazujejo težave s pljuči ali srcem.

Vraščanje nohtov v kožo

Športniki, zlasti tekači, so lahko nagnjeni k vraščenim nohtom zaradi neustrezne obutve ali nepravilnega striženja nohtov. Vraščen noht povzroči bolečino, okužbo in vpliva na zmogljivost športnika.

Glivične okužbe

Pogoste pri športnikih, glivične okužbe povzročijo zadebelitev, razbarvanje in krhkost nohtov. To preprečite tako, da poskrbite, da so nohti suhi, redno menjavo nogavic in nošenje prezračenih, suhih čevljev.

Hidracija in prehrana

Hidracija in ustrezna prehrana igrajo ključno vlogo pri zdravju nohtov. Pomanjkanje tekočine lahko povzroči suhe in lomljive nohte. Uravnotežena prehrana, bogata z vitamini in minerali, je bistvena za močne in zdrave nohte.