Kaj je ljubezen?

Ljudje imamo različne ideje o tem, kaj ljubezen v resnici je in ravno zato, ker nimamo točno definiranega odgovora, kaj ljubezen je, se ciklamo v različne odnose in ideje o tem, kaj ljubezen je.

Menim, da ljubezen ni odnos med dvema osebama. Ljudje pogosto sanjarijo o zaljubljenosti in drugih sladkih fantazijah, kar pa nima nikakršne zveze z ljubeznijo.

Veliko ljudi tudi misli, da je najlepši čas, ko se zaljubijo v nekoga. Mislim, da to ni ljubezen, temveč naboj določenih hormonov, ki brizgajo v naše možgane in nam s tem meglijo razum.

Ljubezen in svoboda

Najlepša stvar v življenju, vsaj po mojem mnenju je popolna svoboda, kar pomeni biti to, kar v resnici si.

Ko nisi navezan na nič, ne na osebo, niti na sistem prepričanj, niti na svoj ugled, državo, svoje ime ali karkoli drugega, na kar bi se um lahko navezal, šele ko ni te navezanosti, si lahko svoboden.

Ideja oziroma potreba po tem, da smo z nekom v odnosu je ena največjih iluzij in vzrokov za nesrečo.

Saj smo prepričani, da lahko nekdo izpolni naše potrebe in pričakovanja in nas s tem zadovolji. Do neke mere nas lahko druga oseba zadovolji, a nikoli to ni možno v popolnosti.

Obstaja nekaj razlogov, zakaj je temu tako. Prvi razlog je ta, da ne razumemo svojega življenja dovolj dobro in zato ne moremo razumeti tudi življenja drugega.

Bolj kot poskušamo nadzorovati druge, bolj negotovi postajamo mi sami in manj srečni smo na ta način. Saj tisto, kar delamo drugim, pravzaprav delamo sebi.

Drugi razlog pa je ta, da bolj, ko se počutimo osamljene, takrat postanemo lovci na ljudi.

Iščemo polnilo znotraj sebe, zato da bi zapolnili tisto, kar mislimo, da nam manjka. To je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj ljudje postanejo odvisni od odnosov, drog, iger na srečo, hrane in drugih razvad, saj mislijo, da jim bo tak način omogočil boljšo kakovost življenja. A bom na temo odvisnosti, več napisala v prihodnjih člankih.

Gre za to, da ko spoznamo svojo pravo naravo, se v sebi šele takrat počutimo popolno saj lahko takrat živimo zavestno in kakovostno življenje.

Kakovost življenja se prične, ko spoznamo, da potrebujemo veliko manj, kot mislimo, da potrebujemo in sicer iz zunanjega sveta.

Ljubezen in ravnovesje

Ljubezen pogojujemo in projiciramo na druge, kar pa nima nobene povezave z resničnostjo o tem, kaj ljubezen je. Primer pogojevanja: »Če bi me ljubil, bi naredil to ali tisto zame.«

Eno največjih spoznanj je to, da te nobena oseba tega sveta ne more osrečiti in da je to izključno naše delo. In ko se to spoznanje zgodi, nastane olajšanje. V telesu se nekaj sprosti.

Nikoli več ne razmišljamo na način »če bi bilo tako …«, saj razumemo, da smo lahko popolnoma sami odvisni od sebe in od nikogar drugega.

Da je ples dveh oseb lahko sinhron, sta za to potrebna dva, ki sta enako usklajena. Nemogoče je imeti nekoga rad, če nisi usklajen s svojim ritmom in nimaš najprej rad samega sebe. In prav tako je nemogoče biti z nekom, če nisi sposoben biti prvo sam.

Če niste iskreni s seboj, ne morete deliti sebe, saj se boste izgubili. Potem za vas ne bo več svobode. Svojo svobodo boste predali drugi osebi, s tem pa se zavezali k temu, da postanete, suženj in ujetnik druge osebe.

Kdor ljubi, nikoli ne izgubi ničesar, vsaj z ljubeznijo ne. Bolje rečeno, dobi vse.

To je neki paradoks. Sa je samo s tveganjem mogoče najti varnost v sebi.

Zato tisti redki, ki znajo biti sami, so sposobni ljubiti, deliti in stopiti v najgloblje jedro drugega človeka. A to ne pomeni, da bi ga posedovali, se zanašali nanj, ga spreminjali ali postali zasvojeni z njim. Ljubiti pomeni, ko drugemu daješ svobodo, vedoč, da bo isto srečen zdaj, kot če drugi odide.

To pomeni, da vam drug nikoli ne more vzeti sreče, saj si jo zagotavljate vi sami. Zato ljubezen ni odnos med dvema osebama. Ali kot je zapisal veliki modrec Buda : »v celem vesolju ne boš našel osebe, ki bi bila bolj potrebna tvoje ljubezni in naklonjenosti, kot si jo ti sam«.

Ljubezen ni odvisnost od partnerja

Ljubezen je odnos med eno osebo in odnos s samim seboj. Ko nekoga ljubiš, ljubiš tisti vidik sebe, ki si ga sposoben videti v drugem človeku. Zato vam je drugi tako pomemben.

Zato je on ali ona tako dragocen za vas. Saj se brez drugega nikoli ne vidiš. Zato ljubezen ni razmerje, v katerem je eden odvisen od drugega, ampak odnos, v katerem sta oba neodvisna in se zato lahko resnično ljubita. Vsak ljubi drugega, ker ljubi samega sebe in ne obratno, zato ker ljubi drugega, lahko ljubi sebe. Gre za to, da druga oseba dovoli, da vidi več samega sebe.

Resnično ljubiti drugega pomeni, videti ga takšnega, kot je, brez kakršnega koli vašega truda, da bi ga spremenili ali naredili drugačnega kot je. In še to, brez kakršnih koli pričakovanj od njega ali nje.

Gre samo za sprejemanje nje ali njega, takšnega, kot je.

Ko razmišljamo o pravi ljubezni, ne razmišljamo o spremembi ljubezni, kot recimo o predmetu, ki ga lahko spreminjamo. Ljubezni ne moremo spremeniti, tako kot lahko to naredimo s predmetom. Ljubezen je ali pa je ni. Resnica je, da v razmerju ne bi smeli biti odvisni od drugega.

Pravzaprav, ko sta dva človeka resnično zaljubljena, drug drugemu pomagata rasti, izzivata drug drugega in izvabljata najboljše drug iz drugega. Nikoli ne bi smeli ustvariti odvisnost drug od drugega. Vsi bi morali biti neodvisni in celoviti zato, da bi poznali resnični občutek ljubezni.

Tudi če ste ločeni od druge osebe iz katerega koli razloga, jo normalno, da jo imate še vedno radi, tudi če je ni več med vami. Razmerje je zveza dveh ljudi, ki sta sprejela medsebojne razlike in se odločila, da bosta na teh razlikah gradila. Tako ona kot on vidita negativne strani svojega partnerja, vendar se namesto na negativnost odločita gledati na pozitivne dele.

V razmerju gre za učenje od partnerja in vzpostavljanje trajne povezave z njim. Resnično ljubiti nekoga je najbolj nesebično dejanje, ki ga lahko storite. Ko nekoga ljubiš, ne deluješ iz strahu, potrebe ali prisile. Nikoli ne gre za to, kaj lahko dobite od te osebe ali kako se ob njih počutite.

To osebo imate radi, ker naredi vaše življenje bolj kakovostno in smiselno. Vsak dan z njo ali z njim je drugačen, v vaše življenje prinese nekaj novega, vznemirljivega in lepega. Ko ste sposobni te vrste ljubezni, to izžareva od znotraj in povsod okoli vas. Ljudje, ki to doživijo, tega nikoli ne pozabijo in se bodo vedno vračali po več.

Zaljubili se bodo v katerikoli vidik vašega življenja, ki se jih dotakne. Vaše oči, vašo zavest. Vse se vedno vrne k ljubezni, ki sije skozi vse, kar ste.

Sposobnost, da ste sami in uživate v lastni družbi, to je tisto, kar vzpostavi vaš zdrav odnos do drugega. Če ne morete biti srečni, ko ste sami, obstaja velika verjetnost, da ste odvisni od partnerja ali pa ste z njim v nezdravem odnosu.

Ko je odnos nezdrav se boste počutili žalostne in v mislih boste postali odvisni od njih in ne samo to, želeli boste, da so še vedno v vaši bližini. V primeru, če druga oseba odide, se boste počutili nesrečne in osamljene.

Zato je dobro imeti odprto srce, ne glede na končni izid, saj je srce veliko kot svet, in če ste resnični, lahko vsako živo bitje pripada vam in vašemu srcu.

Dragi bralci, kaj pa vi mislite o tem kaj je ljubezen? Ali je za ljubezen vedno potrebna druga oseba, ali je dovolj zgolj to, da si svoj rezervoar ljubezni napolnite sami?

Veselim se vaših odgovorov in vas lepo pozdravljam do naslednjič.



***

Špela Juvan je učiteljica joge