Najpogostejše spolne težave moških. In ne, ni težava samo to, na kar ste najprej pomislili

Za spolno disfunkcijo pri moških so značilne motnje, ki povzročajo težave v spolnih odnosih. Nanje lahko vplivajo različni dejavniki; od slabega zdravja, stresa, tesnobe, pritiska zaradi pričakovanj, ali bo moški zadovoljil svojo partnerko, tesnobe glede uspešnosti in drugi.

Med spolnim odnosom lahko moški naleti na več težav, med njimi so:

pomanjkanje spolne želje,

nezmožnost doseganja ali vzdrževanja erekcije,

orgazmi, ki se zgodijo prepočasi ali prehitro,

nezmožnost doživljanja orgazma.

Poleg zgoraj navedenih so možne tudi te manj znane težave:

deformacije penisa – ena vrsta deformacije se imenuje Peyroniejeva bolezen, to je motnja, pri kateri lahko zaradi nastajanja trdih vlaknastih oblog znotraj penisa med erekcijo pride do ukrivljenosti.

retrogradna ejakulacija – nastane, ko mišica, ki je odgovorna za usmerjanje ejakulata proti sečnici, odpove in ejakulat preusmeri v mehur. To se lahko zgodi pri moških s poškodbo živcev zaradi sladkorne bolezni ali po operaciji mehurja ali prostate.

Staranje

Nekatere spremembe v želji in spolni sposobnosti se pokažejo s staranjem. V tem obdobju življenja moški potrebuje več predigre ali več stimulacije, da doseže in ohrani erekcijo. Prav tako lahko traja dlje, da ponovno dosežete erekcijo po orgazmu.

Faktor je lahko tudi bolezen

Znano je, da nekatera zdravstvena stanja vplivajo tudi na spolno življenje. Slab nadzor nad boleznijo lahko bistveno vpliva na spolno sposobnost ali željo po spolnosti. Tukaj strokovnjaki opozarjajo na bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, bolezni živčnega sistema, kot sta multipla skleroza in Parkinsonova bolezen, debelost, visok krvni pritisk, visok holesterol.

Na spolnost lahko vplivajo tudi nekatera zdravila, med njimi zdravila za depresijo in visok krvni tlak. Če torej po začetku jemanja novega zdravila opazite težave, se posvetujte s svojim zdravnikom, kako obvladati neželene učinke oziroma ali lahko zamenja zdravilo.

Tudi nekatere nezdrave navade, kot so kajenje, pitje alkohola in drugo lahko škodijo spolni funkciji. Po drugi strani pa so redna vadba, hujšanje in obvladovanje stresa lahko zelo koristni.