Je to najcenejše električno gorsko kolo?

Bottecchia Cicli S.r.l. je podjetje za proizvodnjo koles s sedežem v Cavarzereju v Italiji. Ponujajo približno 70 modelov, ki vključujejo cestne, gorske, treking, city, BMX, zložljive, ciklokros in električne.

Nekaj ​​vrhunskih okvirjev je proizvedenih v Italiji, ostalo v Aziji, vsa kolesa pa so sestavljena v Italiji.

Električno gorsko kolo Bottecchia Be32 Start Evo z novo pogonsko enoto s sredinskim OLI Sport motorjem. V črnuški prodajalni koles so nam ga takole opisali:

Kolo je opremljeno z novim eBike sistemom OLI Italia, katerega motor ponuja 85 Nm navora, pri nizki teži 3,5 kg.

Motor ima 4 notranje senzorje pozicije, ki znatno zmanjšajo zamik pri poganjanju. OLI sistem ima računalnik z barvnim ekranom, ki poleg osnovnih funkcij ponuja še prikaz, trenutne moči motorja, trenutne moči kolesarja (powermeter) in porabo energije v Wh/km.

Kolo odlikuje lahek okvir iz aluminija z moderno geometrijo opremljen z odličnim prednjim vzmetenjem, ki omogoča izvrstno udobje in nadzor.

Širše krmilo pa skrbi za večjo stabilnost kolesa izven asfaltiranih poti. Za hitro in varno ustavljanje skrbijo hidravlične disk zavore. Kakovostne komponente Shimano pa bodo poskrbele za maksimalno uglajeno vožnjo. Nismo še prepričani ali je Bottechia Be32 Start Evo, trenutno najcenejše gorsko kolo na našem tržišču, zato iščemo dalje ... Vsekakor pa je to kolo, ki opraviči ceno in kakovost. Vsi vemo kaj pomeni Panasonic v svetu baterij, kajne?

Velikosti: S (40cm), M (44cm), L (48cm), XL (52cm)

Okvir: E-MTB 29 Alu, integrirana baterija

Vilice: Suntour XCM 29 RL 100 mm hoda

Število prestav: 9

Menjalnik zadnji: Shimano Acera

Menjalnik sprednji: /

Prestavna ročica: Shimano Acera, 1x9

Gonilka: 34 z

Zadnji zobnik, kaseta: Shimano 11/36

Zavori: Shimano MT200, hidravlični disk

Obročnika: Raxe 29 TL30 disk

Pogon: OLI Sport, 36V, 250W, 85Nm

Baterija: Sanyo Panasonic/LG 36V 500Wh

Zaslon: OLI HighVision, barvni

Teža: 23 kg

Cena: 2.249 evrov