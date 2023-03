Predstavitev kolesa: Naj se avantura začne

V Ljubljani je trgovec, ki že vrsto let zastopa belgijsko kolesarsko znamko Ridley. Ridley, ki slovi kot najboljši proizvajalec koles za ciklokros, se je pred kratkim odločil zavladati tudi v makadamkarskemu svetu.

Ne bo jim lahko, vendar so trdno odločeni. Letos nam ponujajo kar šest modelov, ki nosijo letnico 2023. V oči nam je padel Kanzo Adventure 1.0. Da, tudi zaradi cene; stane 2.232 evrov. Ampak za ta denar, dobiš veliko. Vse kar potrebuješ za gravlanje po makadamu. Če se boste šli kolovratenja, potem je to to.

»Kanzo Adventure 1.0 nudi izredno razmerje med udobjem in togostjo. Za vsestranskost kolesa bodo poskrbela številna pritrdilna mesta, kar pomeni, da se boste s kolesom lahko podali tudi na daljša potovanja.« Nam je med drugim povedal trgovec iz Ljubljane.

Odlike Ridley Kanzo Adventure 1.0:

- Okvir: Kanzo Adventure 1.0 Carbon

- Oprema: Shimano GRX 600 2x11

- Krmilo: Forza Stratos

- Krmilna Opora: Forza Stratos

- Opora sedeža: Forza Stratos

- Sedež: Selle Italia model X

- Plašči: Vittoria Terreno Mix TLR 38 mm

- Barva: Modra, rumena

- Kolesa so sestavljena brez pedal in nosilcev plastenk ter plastenk