Makadamkar, ki je lahko tudi potovalka

Merida je blagovna znamka koles, ki se lahko primerja s Toyoto v avtomobilskem svetu. Drugi največji proizvajalec koles na svetu so in zato ne gre ugibati glede kakovosti.

Prodajalec v prodajalni koles nam je lepo razloži: »Gravel kolo Meridal Silex je popolno, udobno, cestno kolo, ki obožuje tudi steze in gozdne steze. Lahek aluminijasti okvir 6066 s trikrat prešanim in hidro-oblikovanimi aluminijastimi cevmi ima udobno gravel geometrijo za stabilno, vendar okretno vožnjo. Kabli so napeljani po notranjosti okvirja. V skladu z oblikovalsko fllozofijo uporabnosti in vsestranskosti je silex na voljo s široko paleto možnosti pritrditve prtljage in dodatne opreme, vključno z torbami za okvir in velikimi podsedežnimi torbami.«

Torej je tale silex lahko tudi potovalka, kolo za kolovratenje in vandranje. Opremljen je z opremo Shimano GRX 400, ima 2 x 10 prestav.

Vsa kolesa Merida imajo doživljensko garancijo na okvir. To pomeni, da ima okvir garancijo na vse napake v materialu ali v proizvodnji celotno obdobje, ko ima prvi lastnik kolo v lasti. Cena: 1.680 evrov.