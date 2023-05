Izvršni direktor Mete (Facebook), Mark Zuckerberg, je 5 km pretekel v manj kot 20 minutah

Soustanovitelj Mete Mark Zuckerberg je ta konec tedna pretekel 2023 Stanford Medicine My Heart Counts 5K s časom 19:34 in dosegel svoj cilj preteči to razdaljo pod 20 minutami!

Mark je znan kot navdušen tekač. Leta 2016 je izpolnil svoj cilj in pretekel 365 milj!

»Včasih sem veliko tekel,« je povedal v podkastu Joeja Rogana. »Težava pri teku pa je, da veliko razmišljaš. Zdaj se posvečam drugim telesnim dejavnostim, kot so mešane borilne veščine in brazilski jiu-jitsu, da odvrnem misli od dela.«

Pravzaprav je za nekaj časa nehal teči in je začel močneje trenirati MMA. »Tekel sem približno mesec dni pred to tekmo in ugotovil, da sem hitrejši kot prej,« je na Facebooku objavil Mark.

Ko je komentiral svojo objavo na Instagramu, je dejal: »BJJ (brazilski Jiu-Jitsu) me je naredil močnejšega. Zdaj redko tečem, a sem hitrejši kot takrat, ko sem veliko tekel.«

38-letni milijarder je na Instagramu objavil: »Dobrih 5 km s prijatelji. Celotna ekipa je dosegla cilj in tekla pod 20 minutami, a fotografije pred in potem kažejo, da smo se morali potruditi!« Zuckerberg je s tem časom zasedel 11. mesto med 885 udeleženci, ki so zaključili tekmo v Palo Altu. Obenem je v starostni skupini od 35 do 39 let zasedel 4. mesto.

Zuckerberg je izvršni direktor tehnološkega velikana Meta (matičnega podjetja Facebook, Instagram in WhatsApp), ki ima sedež v bližnjem Menlo Parku v Kaliforniji.