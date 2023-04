Slovenec v Angliji postavil državna rekorda v teku na 12 ur in 100 milj

V angleškem mestu Bedford je potekal Centurion Track 100, 100 milj dolga tekma, ki poteka na 400 metrski stezi Bedfordskega atletskega stadiona. Tekme se na povabilo organizatorja udeleži do 15 tekmovalcev iz celega sveta. Med povabljenimi je bil tudi Slovenec Luka Videtič, ki je postavil dva državna rekorda (12 ur in 100 milj).

Sodelovali so tekmovalci iz Velike Britanije, Norveške, Romunije, ZDA in Slovenije. Tekma je v preteklosti že postregla s 4- absolutnimi svetovnimi rekordi, 12-svetovnimi rekordi v starostnih kategorijah in 35-državnimi rekordi.

Zmagovalec tekme med moškimi je bil legenda ultramaratona Dan Lawson. Na poti do zmage je popravil 3 svetovne rekorde (6h, 12h in 100 milj) v svoji starostni kategoriji. Med dekleti se je zmage veselila Ingrid Lid iz Norveške, ki je popravila dva norveška državna rekorda (50 milj in 100 milj).

Slovenske barve je zastopal član Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija Luka Videtič. Zasedel je končno 2. mesto in popravil državna rekorda na 12 ur (148,957 km) in 100 milj (13:35:19).

Vsak tekmovalec je celo tekmo sam, saj je tek v skupini prepovedan. FOTO: Pierre Papet

»Gre za zelo posebno tekmo z malo tekmovalci. Vsak tekmovalec je celo tekmo sam, saj je tek v skupini prepovedan. Na tekmo sem se odpravil dobro pripravljen in z izdelanim načrtom kako tekmo izpeljati. Končni rezultat ni takšen kot sem upal, saj sem imel med osmo in deseto uro teka večjo krizo in tempo teka ni bil več tako hiter. Vseeno sem se uspel ponovno zbrati in nadoknaditi zamujeno. Na koncu je zadostovalo za dva državna rekorda, in sicer na 12 ur in 100 milj. Zaradi posebnosti tekme in vzdušja na progi in ob njej, bo ta tekma imela posebno mesto v mojem srcu. Upam, da bom dobil še kdaj priložnost, da se je udeležim,« je strnil vtise Luka Videtič.