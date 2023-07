Goba, ki ima neprecenljivo zdravilno vrednost

Lisička je ena redkih vrst, ki ne gnije. V lisički ne boste nikoli našli črvov, bakterij in virusov.

Poleg jurčkov veljajo lisička za najbolj cenjene gobe pri nas. Le kdo se na sprehodu po gozdu ne razveseli rumenih lepotic, ki večinoma rastejo v skupinah. Lisičk je več vrst, najbolj poznana je navadna lisička. Znano je tudi, da smo športni rekreativci eni najbolj strastnih gobarjev.

Lisička se nabira od junija pa vse do novembra. Lisičke rastejo v simbiozi z iglavci (smreko, jelko) in listavci (hrast, bukev).

Večina pa nas ni vedela, da so lisičke v bistvu, eno samo zdravje.

Sestavine v lisički in uporaba pri zdravljenju:

Hinomanoza - V mesu lisičk je kemična spojina hinomanoza, ki deluje na vse škodljivce v črevesju - trakulje, gliste, amebe, slabe bakterije. Lisička jih raztopi in popolnoma uniči.

Beta karoten - Goba lisička vsebuje trikrat več beta karotena kot korenje. Beta karoten (provitamin A) je karotenoid, znan kot močan antioksidant, ki ščiti celoten organizem pred prostimi radikali s posebnim učinkom na oči in kožo. Prispeva k zaščiti kože in sluznic. Beta karoten iz lisičke preprečuje vnetja oči, izboljšuje vid, zmanjšuje suhost kože in očesne sluznice.

Ergosterol in trametolinska kislina iz lisičk uničujeta vse vrste virusov. Še posebej so učinkoviti pri vseh vrstah hepatitisa. Prav tako čisti jetra vseh strupov in ostankov zdravil.

Vitamin D kot vitamin sonca - Ker naše telo preko kože prejme komaj 40 odstotkov vitamina D, ga je potrebno vnesti s hrano ali prehranskimi dopolnili. Goba lisička je polna vitamina D in je prava naravna rešitev za pomanjkanje tega vitamina.